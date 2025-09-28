गुजरात में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला विमान, बड़ा हादसा टला

गुजरात के अमरेली में रविवार दोपहर को बड़ा विमान हादसा टल गया। एक सिंगल-सीटर ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान फिसल किनारे चला गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेनी पायलट को कोई चोट नहीं आई।

गुजरात के अमरेली में रविवार दोपहर को बड़ा विमान हादसा टल गया। एक सिंगल-सीटर ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान फिसलकर किनारे चला गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेनी पायलट को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक विमान लैंडिंग के दौरान अचानक असंतुलित हो गया औ रनवे छोड़कर किनारे पर चला गया। अमरेली के कलेक्टर विकल्प भारद्वाज ने बताया कि यह छोटा विमान एयरपोर्ट से संचालित एक निजी एविएशन अकादमी का था।

उन्होंने कहा, ट्रेनर विमान रनवे पर उतरने के तुरंत बाद फिसल गया। यह रनवे के किनारे कच्चे हिस्से में चला गया। विमान को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रेनी पायलट सुरक्षित है। नागरिक उड्डयन अधिकारी इस घटना की आगे जांच करेंगे। एयरपोर्ट के पास रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा ली गई वीडियो में विमान रनवे से कुछ दूरी पर जमीन पर झुकी हुई स्थिति में दिखाई दे रहा है।