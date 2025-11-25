Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Train traffic will be affected due to block in Gujarat section in Western Railway
पश्चिम रेलवे के सेक्शन में ब्लॉक के कारण तीन दिन प्रभावित रहेगा रेल यातायात, इन ट्रेनों पर होगा असर

संक्षेप:

रेल विभाग ने यात्रियों से निवेदन किया है कि वे ट्रेनों के समय में हुए फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें, ताकि किसी प्रकार कि असुविधा न हो।

Tue, 25 Nov 2025 06:29 PMSourabh Jain वार्ता, राजकोट, गुजरात
पश्चिम रेलवे में गुजरात के राजकोट मंडल के सुरेन्द्रनगर-चमारज सेक्शन में ब्लॉक के कारण इस महीने के अंत में तीन दिन रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इस सेक्शन में नया रोड ओवर ब्रिज (ROB-48) बनाने के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 29 नवम्बर से लेकर 1 दिसम्बर तक रेल यातायात प्रभावित होगा।

29 नवम्बर को प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

. ट्रेन नंबर 11466- जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस मार्ग में दो घंटा रेगुलेट की जाएगी।

. ट्रेन नंबर 16337- ओखा-एर्णाकुलम एक्सप्रेस मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

. ट्रेन नंबर 19120- वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

30 नवम्बर को प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

. ट्रेन नंबर 19120- वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस- वेरावल से अपने निर्धारित समय सुबह 0730 बजे की जगह दो घंटा विलंब से यानि 0930 बजे प्रस्थान करेगी।

. ट्रेन नंबर 19119- गांधीनगर कैपिटल-वेरावल एक्सप्रेस- गांधीनगर कैपिटल से अपने निर्धारित समय सुबह 1025 बजे की जगह दो घंटा विलंब से यानी 1225 बजे प्रस्थान करेगी।

1 दिसम्बर को प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

. ट्रेन नंबर 11464 जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस मार्ग में तीन घंटा रेगुलेट की जाएगी।

. ट्रेन नंबर 19119 गांधीनगर कैपिटल-वेरावल एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल से अपने निर्धारित समय 1025 बजे की जगह एक घंटा विलंब से यानि 1125 बजे प्रस्थान करेगी।

. ट्रेन नंबर 16337 ओखा-एर्णाकुलम एक्सप्रेस मार्ग में 55 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

. ट्रेन नंबर 19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस मार्ग में 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

रेल यात्रियों से निवेदन किया गया है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें, ताकि किसी प्रकार कि असुविधा न हो।

