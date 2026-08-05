'अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मर जाओ', दोस्ती, धोखा और अंत में सुसाइड की दुखद कहानी
गुजरात के सूरत से दोस्ती, धोखे और अंत में आत्महत्या की एक दुखद कहानी सामने आई है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने एक दोस्त को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें बताया कि दोस्तों ने उनके साथ क्या किया।
गुजरात के सूरत से दोस्ती को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। सरथाना इलाके में रहने वाले एम्ब्रॉयडरी बिजनेसमैन राजेशभाई कुंजाडिया ने 30 जुलाई को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने एक चौंकाने वाला सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों ने उन्हें कितनी भयानक स्थिति में डाल दिया था। उन दोस्तों पर उनके कुल 17.32 लाख रुपए बकाया थे। सुसाइड नोट के आधार पर अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित ने लिखा था कि आरोपी पैसे लौटाने से इनकार कर रहे थे। इसके बजाय महीनों तक उन्हें धमकाते और बेइज्जत करते रहे। आखिरकार तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मूलरूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले के मोनिया गांव के रहने वाले राजेशभाई अपनी पत्नी भाविकाबेन और दो बच्चों के साथ सूरत में रहते थे। पिछले तीन महीनों से उनके एम्ब्रॉयडरी के कारोबार में नुकसान हो रहा था। इस वजह से उन्हें अपनी एम्ब्रॉयडरी मशीनें बेचनी पड़ीं, जिससे उन्हें 14 लाख रुपए मिले। कुछ महीने पहले राजेशभाई ने अपने करीबी दोस्त घनश्याम अहीर को 14 लाख रुपए उधार दिए थे। घनश्याम ने कहा था कि वह कनाडा जाना चाहता है। राजेशभाई को भरोसा था कि उनका दोस्त समय पर पैसे लौटा देगा। जब एक महीने बाद उन्होंने पैसे वापस मांगे तो घनश्याम ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। उसने राजेशभाई को छह अलग-अलग बैंकों में अपने नाम से कई खाते खोलने के लिए मना लिया। उसने कहा कि इन खातों का इस्तेमाल पैसों के लेन-देन के लिए किया जाएगा। हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि ये म्यूल अकाउंट थे, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी के लिए किया जाना था।
जब राजेशभाई को इन खातों के असली मकसद का पता चला तो वे डर गए और इसका विरोध किया। यहीं से उनकी मुसीबतें शुरू हुईं। घनश्याम ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उन्हें साइबर अपराध के मामले में फंसा देगा और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। राजेशभाई ने दो और दोस्तों को भी पैसे उधार दिए थे। पुलिस के मुताबिक, निकित (उर्फ रिकी) और दाढ़ी अहीर ने उनसे क्रमशः 2 लाख और 1.32 लाख रुपए उधार लिए थे। राजेशभाई द्वारा इन तीनों को उधार दी गई कुल रकम 17.32 लाख रुपए थी। पुलिस के अनुसार, पैसे लौटाने के बजाय तीनों ने राजेशभाई पर दबाव बनाना जारी रखा और उन्हें अपमानित किया। उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया और कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मर जाओ।
लगातार मिल रही धमकियों और परेशान किए जाने की वजह से राजेशभाई पूरी तरह टूट चुके थे। 30 जुलाई को उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन तीन दोस्तों का जिक्र था। उन्होंने नोट अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा, अपनी बेटी के साथ घर से निकले और कुछ दूर तक उसके साथ गए। फिर उन्होंने बेटी को घर वापस भेज दिया और जहर खा लिया। राजेशभाई किसी तरह घर तो लौट आए लेकिन जहर का असर दिखने लगा था। उनकी पत्नी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गईं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद पुलिस ने शुरू में दुर्घटना से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। बाद में सुसाइड नोट, परिवार के बयानों और दूसरे तकनीकी व दस्तावेजी सबूतों की जांच से पता चला कि राजेशभाई अपने दोस्तों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने के कारण महीनों से बहुत ज्यादा तनाव में थे। पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था। पुलिस ने 2 अगस्त को घनश्याम अहीर, निकित और दाढ़ी अहीर को गिरफ्तार कर लिया। संयोग से उस दिन फ्रेंडशिप डे भी था। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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