पहले 2 साल के बेटे को फेंका, फिर 13वीं मंजिल से कूद गई मां; सूरत में हैरान करने वाली वारदात

सूरत के अल्थान इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना में, एक महिला ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

सूरत के अल्थान इलाके में स्थित मार्तंड हिल्स अपार्टमेंट में बुधवार शाम एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक साल की महिला ने अपने 2 साल के मासूम बेटे के साथ 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना में मां और बेटे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शाम करीब 5 बजे की है, जिसके बाद पूरे सोसाइटी में हड़कंप मच गया।

क्या हुआ उस दिन? पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूजा पटेल अपने पति और बेटे के साथ मार्तंड हिल्स सोसाइटी के ए-विंग में छठी मंजिल पर रहती थीं। पूजा का पति एक लूम फैक्ट्री का मालिक है। बुधवार शाम पूजा अपने बेटे को लेकर सी-विंग की 13वीं मंजिल पर गईं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद दोनों 13वीं मंजिल से नीचे गिरे। हैरानी की बात यह है कि दोनों के शव सोसाइटी में स्थापित गणेश प्रतिमा से मात्र 20 फीट की दूरी पर मिले और मां-बेटे के बीच करीब 8-10 फीट का फासला था।

वायरल हुआ सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को और भी झकझोर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि पूजा अपने बेटे के साथ सी-विंग की 13वीं मंजिल पर थीं। पुलिस ने इस फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पूजा का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जिससे पुलिस को कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।