गुजरात की कपड़ा रंगाई मिल में दर्दनाक हादसा; बिहार के 3 मजदूरों की गई जान, 1 की हालत गंभीर

Mar 07, 2026 02:22 pm ISTPraveen Sharma सूरत, पीटीआई
गुजरात के सूरत शहर से बिहार के रहने वाले तीन लोगों की मौत एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया सूरत शहर में एक कपड़ा रंगाई मिल में सफाई के लिए अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) के अंडरग्राउंड टैंक में घुसे तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई।  

गुजरात के सूरत शहर से बिहार के रहने वाले तीन लोगों की मौत एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया सूरत शहर में एक कपड़ा रंगाई मिल में सफाई के लिए अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) के अंडरग्राउंड टैंक में घुसे तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि वहीं एक अन्य मजदूर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

उन्होंने बताया कि यह घटना गुरुवार रात पांडेसरा इंडस्ट्रियल एरिया में पारस प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में हुई, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार को दी गई।

ईटीपी टैंक में घुसते ही चारों बेहोश हो गए

इंस्पेक्टर जेआर चौधरी ने बताया कि मृतकों की पहचान 23 वर्षीय सोनू पासवान, 19 वर्षीय दिलीप पासवान और 23 वर्षीय संदीप पासवान के रूप में हुई है। वहीं एक और मजदूर महेंद्र पासवान का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्होंने बताया कि वे सभी बिहार के रहने वाले थे। इंस्पेक्टर चौधरी ने कहा कि ईटीपी टैंक में घुसते ही चारों बेहोश हो गए और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया।

हादसे का कारण जानने के लिए जांच शुरू

अधिकारी ने बताया कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और फॉरेंसिक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में भेजकर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

