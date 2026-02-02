Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़tragedy at gujarat police bharti young man dies of heart attack after running
गुजरात पुलिस भर्ती में हादसा; 5 किमी दौड़ के बाद हार्ट अटैक से युवक की मौत

गुजरात पुलिस भर्ती में हादसा; 5 किमी दौड़ के बाद हार्ट अटैक से युवक की मौत

संक्षेप:

राजकोट में पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान 27 साल के एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गिर सोमनाथ के नितिन ने 5 किलोमीटर की दौड़ समय पर पूरी की थी लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्होंने दम तोड़ दिया। 

Feb 02, 2026 10:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
share Share
Follow Us on

गुजरात पुलिस भर्ती के दौरान राजकोट में एक दुखद घटना घटी जहां 27 साल के एक युवक की शारीरिक परीक्षा के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। गिर सोमनाथ के रहने वाले युवक ने 5 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली थी लेकिन मैदान से बाहर निकलते ही उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल ले जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीने में तेज दर्द के साथ बिगड़ी तबीयत

‘द हंस इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, युवक की पहचान गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार क्षेत्र के मलारवाड़ी गांव के निवासी नितिनभाई चौहान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नितिनभाई ने शारीरिक परीक्षा की 5 किलोमीटर की दौड़ 23 मिनट में पूरी कर थी जो तय समय से पहले थी। दौड़ पूरी करने के बाद जैसे ही नितिन मैदान से बाहर निकला उसे अचानक सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी।

इलाज के दौरान मौत

तबीयत बिगड़ते देख मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने उसका शुरुआती इलाज किया और उसे तुरंत गोंडल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दौड़ पूरी करने के बाद वापस आते समय उसके सीने में दर्द हुआ और वह गिर गया लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका।

एमएससी डिग्रीधारी थे नितिन

बताया जाता है कि नितिनभाई चौहान के पास बीएससी और एमएससी की डिग्री थी। उन्होंने लगभग एक साल पहले ही शादी की थी। वह कई वर्षों से पुलिस बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था।

ये भी पढ़ें:पाक हिंदू शरणार्थियों को हटाने के आदेश पर रोक, SC ने DDA से मांगा जवाब
ये भी पढ़ें:दिल्ली में अब कोहरे का कहर; कल येलो अलर्ट, फिर दो दिन 30 की स्पीड में चलेगी हवा
ये भी पढ़ें:दिल्ली में विरासत स्थलों के पास अवैध निर्माण की होगी पड़ताल, हाइकोर्ट का आदेश

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में भरूच में कच्छ के रहने वाले 25 साल के रविराजसिंह जडेजा की पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान मौत हो गई थी। उनकी 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उनको नहीं बचाया जा सका था। इसी तरह का एक मामला छोटा उदेपुर में भी आया था जहां पुलिस भर्ती की दौड़ के दौरान 27 साल का एक उम्मीदवार बेहोश हो गया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।