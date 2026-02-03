अहमदाबाद के स्कूल में ‘जहरीला’ बदला, झगड़े के बाद छात्र ने क्लासमेट की वाटर बोतल में मिलाया केमिकल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Toxic revenge in Ahmedabad school: class 6 student mixes chemical tablet in classmates water bottle over past
Feb 03, 2026 10:13 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में मणिनगर इलाके से एक बेहद हैरान-परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक प्राइवेट स्कूल में छठी क्लास के एक छात्र ने आपस में कहासुनी होने के बाद बदला लेने के लिए अपने क्लासमेट की पानी की बोतल में केमिकल टेबलेट मिला दी। केमिकल वाला पानी पीने से छात्र की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना से स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद सिटी के जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने 4 दिन पहले दुर्गा स्कूल में हुई इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "कुछ दिन पहले दोनों छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी। उनमें से एक छात्र ने कथित तौर पर बदला लेने के लिए दूसरे छात्र की पानी की बोतल में एक केमिकल टैबलेट मिला दी, जब बोतल क्लासरूम में रखी थी।"

पानी में केमिकल मिले होने की जानकारी न होने पर प्रभावित छात्र ने थोड़ा पानी पिया, लेकिन अजीब गंध आने पर उसने पीना बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद उस बच्चे को उल्टी होने लगी। टीचरों ने तुरंत स्कूल मैनेजमेंट को बताया और छात्र का इलाज किया गया।

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हरकत

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि फुटेज में एक छात्र पानी की बोतल में कोई टैबलेट मिलाते हुए दिख रहा है। दोनों छात्रों से पूछताछ की गई और उनके पैरेंट्स को भी स्कूल बुलाया गया।

छात्रों के पैरेंट्स ने आपसी सहमति से सुलझाया मामला

अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित छात्र की हालत स्थिर है और आगे कोई बड़ी मेडिकल दिक्कत नहीं हुई। दोनों छात्रों के पैरेंट्स ने आपसी सहमति से यह मामला सुलझा लिया और उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं करने का फैसला किया। हालांकि, स्कूल के ट्रस्टी एच.एन. पटेल और प्रिंसिपल केतन शाह की ओर से इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

बता दें कि, जनवरी महीने में घाटलोडिया के नेशनल स्कूल के बाहर भीड़ ने दसवीं क्लास के एक छात्र पर हमला कर दिया था। वहीं सितंबर 2025 में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के बाहर हुई एक जानलेवा हमले की घटना ने छात्रों के व्यवहार और निगरानी पर सवाल उठाए थे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
