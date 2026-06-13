गुजरात में 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन' का ट्रांसमिशन टॉवर गिरा, तीन प्रवासी मजदूरों की मौत
हादसे के बाद सभी मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान दो दिन बाद मौत हो गई। तीन अन्य मजदूरों को मामूली चोटें आई थीं।
गुजरात के वडोदरा जिले में एक हाई-टेंशन ट्रांसमिशन टावर के गिरने से तीन प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और इतने ही लोग मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना नौ जून को उस समय हुई थी, जब छह कर्मचारी सरकारी कंपनी 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन' के एक टावर पर काम कर रहे थे।
डभोई पुलिस थाने के जांच अधिकारी ने कहा, 'वडोदरा के डभोई तालुका में एक हाई-टेंशन ट्रांसमिशन टावर के गिरने से पश्चिम बंगाल के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई।' उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का एक समूह किसी काम के लिए टावर पर चढ़ा था, तभी टावर का आधार अस्थिर हो गया और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उस पर मौजूद सभी लोग भी नीचे गिर गए।
पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद सभी मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान दो दिन बाद मौत हो गई। तीन अन्य मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान खानो कालूभाई मर्दी (30), राजन सुनीराम (30) और बबलू बास्की (37) के तौर पर हुई है, जो काम की तलाश में पश्चिम बंगाल से गुजरात आए थे। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। उधर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
विमान के शौचालय से करोड़ों का सोना जब्त
उधर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर दुबई से आए एक विमान के शौचालय से 4.26 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का सोना जब्त किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीमा शुल्क खुफिया इकाई द्वारा जारी बयान के अनुसार, सोना विमान के शौचालय के स्पीकर बॉक्स में छिपाया गया था।
बयान में कहा गया, ‘दुबई से अहमदाबाद आए इंडिगो के विमान संख्या 6ई-1478 की शुक्रवार को तलाशी के दौरान 2,799.3 ग्राम वजन के सोने के 24 बिस्कुट बरामद किए गए हैं, जिनका बाजार मूल्य 4 करोड़ 26 लाख 89 हजार 325 रुपए है।’ अधिकारियों ने बताया कि सोने को दो पैकेट में रखा गया था, जिन्हें काले प्लास्टिक टेप से लपेटकर स्पीकर बॉक्स में छिपाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सोने को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जब्त कर लिया गया और जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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