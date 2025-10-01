गुजरात में आतंकी वाली साजिश रच रहे थे बंगाल के 3 शख्स, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गुजरात के राजकोट की एक सेशन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तीन युवकों को आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों युवकों पर आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है।

अदालत ने कहा कि आरोपियों ने अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशेष रूप से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस खरीदे थे। हैंडलर मुजम्मिल ने उन्हें व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजीं जिसके बाद उन्होंने मिलकर हथियार के लिए 10,000 का भुगतान किया था। अहमदाबाद आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जुलाई-अगस्त 2023 में तीनों को गिरफ्तार किया था।

एटीएस को 26 जुलाई, 2023 को सूचना मिली थी कि राजकोट के सोनी बाज़ार में नकली आभूषण उद्योग में कारीगर के रूप में काम करने वाले तीन लोग अल-क़ायदा की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए मोबाइल फोन और धार्मिक साहित्य का इस्तेमाल कर रहे थे। वे एक स्थानीय मस्जिद से राष्ट्र-विरोधी प्रोपागंडा फैलाने में लगे हुए थे और टेलीग्राम ऐप पर राह-ए-हिदायत नाम बक एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े थे, जो कश्मीर से जुड़े मुद्दों सहित चरमपंथी विचारों और सरकार-विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देता था।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एटीएस ने 31 जुलाई, 2023 को राजकोट रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय के पास से दो आरोपियों, बर्धमान जिले के 20 साल के अब्दुल शकूर अली शेख और हुगली जिले के 23 वर्षीय अमन सिराज मलिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब्दुल शकूर के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए, जबकि अमन मलिक के पास से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। मोबाइल फोन में राह-ए-हिदायत नामक एक संगठन से संबंधित सामग्री थी, जिसमें राज्य के खिलाफ भड़काऊ लेख भी शामिल थे।

पूछताछ के दौरान, तीसरे आरोपी, बर्धमान जिले के 23 साल के शकनवाज़ एक शाहिद, राजकोट के सोनी बाज़ार स्थित एक इमारत में मिला, जहां एटीएस को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित और भी साहित्य बरामद हुआ।