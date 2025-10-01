Three men from Bengal get life imprisonment in Gujarat for terrorist activities गुजरात में आतंकी वाली साजिश रच रहे थे बंगाल के 3 शख्स, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Three men from Bengal get life imprisonment in Gujarat for terrorist activities

गुजरात में आतंकी वाली साजिश रच रहे थे बंगाल के 3 शख्स, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गुजरात के राजकोट की एक सेशन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तीन युवकों को आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों युवकों पर आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट, हिन्दुस्तान टाइम्स/मौलिक पाठकWed, 1 Oct 2025 07:22 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात में आतंकी वाली साजिश रच रहे थे बंगाल के 3 शख्स, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गुजरात के राजकोट की एक सेशन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तीन युवकों को आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों युवकों पर आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आई.बी. पठान ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने 85 पन्नों के आदेश में कहा कि आरोपियों ने भारतीय सेना और पुलिस बलों पर हमला करने के इरादे से प्रतिबंधित संगठन अल-कायदा के एक सबग्रुप अंसार गजवत-उल-हिंद में शामिल होने के लिए कश्मीर जाने की साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी साजिश का मकसद भारत में शरिया कानून स्थापित करना और राजकोट में मुस्लिम युवाओं को जिहाद में भाग लेने के लिए उकसाना था।

अदालत ने कहा कि आरोपियों ने अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशेष रूप से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस खरीदे थे। हैंडलर मुजम्मिल ने उन्हें व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजीं जिसके बाद उन्होंने मिलकर हथियार के लिए 10,000 का भुगतान किया था। अहमदाबाद आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जुलाई-अगस्त 2023 में तीनों को गिरफ्तार किया था।

एटीएस को 26 जुलाई, 2023 को सूचना मिली थी कि राजकोट के सोनी बाज़ार में नकली आभूषण उद्योग में कारीगर के रूप में काम करने वाले तीन लोग अल-क़ायदा की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए मोबाइल फोन और धार्मिक साहित्य का इस्तेमाल कर रहे थे। वे एक स्थानीय मस्जिद से राष्ट्र-विरोधी प्रोपागंडा फैलाने में लगे हुए थे और टेलीग्राम ऐप पर राह-ए-हिदायत नाम बक एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े थे, जो कश्मीर से जुड़े मुद्दों सहित चरमपंथी विचारों और सरकार-विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देता था।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एटीएस ने 31 जुलाई, 2023 को राजकोट रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय के पास से दो आरोपियों, बर्धमान जिले के 20 साल के अब्दुल शकूर अली शेख और हुगली जिले के 23 वर्षीय अमन सिराज मलिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब्दुल शकूर के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए, जबकि अमन मलिक के पास से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। मोबाइल फोन में राह-ए-हिदायत नामक एक संगठन से संबंधित सामग्री थी, जिसमें राज्य के खिलाफ भड़काऊ लेख भी शामिल थे।

पूछताछ के दौरान, तीसरे आरोपी, बर्धमान जिले के 23 साल के शकनवाज़ एक शाहिद, राजकोट के सोनी बाज़ार स्थित एक इमारत में मिला, जहां एटीएस को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित और भी साहित्य बरामद हुआ।

तीनों को हिरासत में ले लिया गया और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए (आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आतंकित करने की साजिश) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी उस वर्ष मई में एटीएस द्वारा अल-क़ायदा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे चार बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने के बाद हुई थी।

Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।