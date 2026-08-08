चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने की कोशिश, दरवाजे पर बैठे राजस्थान के युवक की गिरने से मौत; VIDEO में कैद घटना
ट्रेन जैसे ही धीमी गति से पानोली स्टेशन से गुजरने लगती है तो आरोपी चोर अचानक उठकर जाता है और दरवाजे के पास बैठे अशोक गुर्जर के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसके बाद युवक ट्रेन से गिर जाता है।
गुजरात में अंकलेश्वर जिले के पास स्थित पानोली रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां पर मौजूद एक चोर ने स्टेशन से गुजर रही ट्रेन के दरवाजे पर बैठे एक युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की, इसी दौरान वह युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि युवक के गिरने के बाद पहले तो आरोपी चोर वहां से मुंह छुपाते हुए भाग गया, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद अपने एक साथी के साथ वहां आया और ट्रेन से गिरे उस युवक का मोबाइल उठाकर दोनों वहां से चलते बने। दरअसल झपटने के दौरान युवक का मोबाइल, चोर के हाथ में नहीं आ सका था और वहीं गिर गया था। यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
पुलिस ने बताया कि यह घटना 6 अगस्त (गुरुवार) की सुबह पनोली स्टेशन पर हुई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अशोक गुर्जर के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और सूरत में रहकर रिक्शा चलाने का काम करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक जयपुर-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन (12980) के जनरल कोच में दरवाजे के पास बैठकर सवाई माधोपुर से सूरत जा रहा था। इसी दौरान पानोली स्टेशन पर जब ट्रेन की गति कम हुई तो यह घटना हो गई। जिस शख्स ने अशोक से मोबाइल छीनने की कोशिश की, फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है, जबकि उसका चेहरा सामने आ चुका है और उसी के आधार पर पुलिस उसे ढूंढ रही है।
मोबाइल झपटमार बेंच पर बैठकर कर रहा था ट्रेन का इंतजार
अशोक जिस जयपुर-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन (12980) में सवार था, वह पानोली स्टेशन पर नहीं रुकती है, लेकिन जब ट्रेन वहां से गुजर रही थी तो उसकी स्पीड कम हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी शख्स ने अशोक से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस दौरान मोबाइल भी छूटकर प्लेटफॉर्म पर गिर गया और कुछ ही मीटर दूर जाकर अशोक भी ट्रेन से गिर जाता है। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें आरोपी शख्स पानोली स्टेशन पर लगी बेंच पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है।
ट्रेन के हैंडल पर करीब 100 मीटर तक लटकते हुए गए अशोक
इस बीच जैसे ही ट्रेन धीमी गति से पानोली स्टेशन से गुजरने लगती है तो आरोपी चोर अचानक उठकर जाता है और दरवाजे के पास बैठे अशोक गुर्जर के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसी दौरान मोबाइल छीनने की वजह से लगे जोरदार झटके के कारण अशोक का संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रेन से गिर जाता है। इस दौरान ट्रेन से गिरने से पहले अशोक कुछ पलों तक दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़ते हुए खुद को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह खुद को ऊपर खींच नहीं पाते हैं और करीब 100 मीटर तक घिसटने के बाद चलती ट्रेन से गिर जाते हैं।
पटरियों के पास गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए अशोक
घटना के वीडियो में दिखाई दे रहा है किअशोक पटरियों के पास गिरे थे। जिसके बाद उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता हैं, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। जिसमें साफ दिख रहा है कि मोबाइल फोन छीनने के बाद अशोक को ट्रेन से गिरते देख आरोपी अपना चेहरा छिपाकर भाग जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह अपने एक साथी के साथ वापस आता है और प्लेटफॉर्म पर गिरा अशोक का मोबाइल उठाकर भाग जाता है।
रेलवे पुलिस कर रही दोनों आरोपियों की तलाश
मामले की जानकारी देते हुए भरूच रेलवे पुलिस के PSI एसके राणा ने मीडिया को बताया कि CCTV फुटेज में दिखे दो संदिग्धों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें जांच में शामिल हो गई हैं और पानोली, अंकलेश्वर और भरूच रेलवे स्टेशनों के सभी CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और रेलवे पुलिस आगे की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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