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चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने की कोशिश, दरवाजे पर बैठे राजस्थान के युवक की गिरने से मौत; VIDEO में कैद घटना

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, अंकलेश्वर, गुजरात
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ट्रेन जैसे ही धीमी गति से पानोली स्टेशन से गुजरने लगती है तो आरोपी चोर अचानक उठकर जाता है और दरवाजे के पास बैठे अशोक गुर्जर के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसके बाद युवक ट्रेन से गिर जाता है।

गुजरात में अंकलेश्वर जिले के पास स्थित पानोली रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां पर मौजूद एक चोर ने स्टेशन से गुजर रही ट्रेन के दरवाजे पर बैठे एक युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की, इसी दौरान वह युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि युवक के गिरने के बाद पहले तो आरोपी चोर वहां से मुंह छुपाते हुए भाग गया, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद अपने एक साथी के साथ वहां आया और ट्रेन से गिरे उस युवक का मोबाइल उठाकर दोनों वहां से चलते बने। दरअसल झपटने के दौरान युवक का मोबाइल, चोर के हाथ में नहीं आ सका था और वहीं गिर गया था। यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 6 अगस्त (गुरुवार) की सुबह पनोली स्टेशन पर हुई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अशोक गुर्जर के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और सूरत में रहकर रिक्शा चलाने का काम करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक जयपुर-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन (12980) के जनरल कोच में दरवाजे के पास बैठकर सवाई माधोपुर से सूरत जा रहा था। इसी दौरान पानोली स्टेशन पर जब ट्रेन की गति कम हुई तो यह घटना हो गई। जिस शख्स ने अशोक से मोबाइल छीनने की कोशिश की, फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है, जबकि उसका चेहरा सामने आ चुका है और उसी के आधार पर पुलिस उसे ढूंढ रही है।

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मोबाइल झपटमार बेंच पर बैठकर कर रहा था ट्रेन का इंतजार

अशोक जिस जयपुर-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन (12980) में सवार था, वह पानोली स्टेशन पर नहीं रुकती है, लेकिन जब ट्रेन वहां से गुजर रही थी तो उसकी स्पीड कम हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी शख्स ने अशोक से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस दौरान मोबाइल भी छूटकर प्लेटफॉर्म पर गिर गया और कुछ ही मीटर दूर जाकर अशोक भी ट्रेन से गिर जाता है। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें आरोपी शख्स पानोली स्टेशन पर लगी बेंच पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है।

ट्रेन के हैंडल पर करीब 100 मीटर तक लटकते हुए गए अशोक

इस बीच जैसे ही ट्रेन धीमी गति से पानोली स्टेशन से गुजरने लगती है तो आरोपी चोर अचानक उठकर जाता है और दरवाजे के पास बैठे अशोक गुर्जर के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसी दौरान मोबाइल छीनने की वजह से लगे जोरदार झटके के कारण अशोक का संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रेन से गिर जाता है। इस दौरान ट्रेन से गिरने से पहले अशोक कुछ पलों तक दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़ते हुए खुद को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह खुद को ऊपर खींच नहीं पाते हैं और करीब 100 मीटर तक घिसटने के बाद चलती ट्रेन से गिर जाते हैं।

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पटरियों के पास गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए अशोक

घटना के वीडियो में दिखाई दे रहा है किअशोक पटरियों के पास गिरे थे। जिसके बाद उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता हैं, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। जिसमें साफ दिख रहा है कि मोबाइल फोन छीनने के बाद अशोक को ट्रेन से गिरते देख आरोपी अपना चेहरा छिपाकर भाग जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह अपने एक साथी के साथ वापस आता है और प्लेटफॉर्म पर गिरा अशोक का मोबाइल उठाकर भाग जाता है।

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रेलवे पुलिस कर रही दोनों आरोपियों की तलाश

मामले की जानकारी देते हुए भरूच रेलवे पुलिस के PSI एसके राणा ने मीडिया को बताया कि CCTV फुटेज में दिखे दो संदिग्धों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें जांच में शामिल हो गई हैं और पानोली, अंकलेश्वर और भरूच रेलवे स्टेशनों के सभी CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और रेलवे पुलिस आगे की जांच कर रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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