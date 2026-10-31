ये ताकतें देश विभाजन की साजिशों में लगीं, सोशल मीडिया को हथियार की तरह उपयोग कर रहे; पीएम मोदी
पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा, 'ये लोग संविधान की मर्यादाओं का तार-तार करने में लगे हैं। ये ताकतें लगातार देश में विभाजन की साजिशों में लगी है, मां भारती की संतानों को आपस में बांटने और लड़वाने के लिए कुचक्र रचे जा रहे हैं।'
देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास एकता नगर में आयोजित 'राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह' में पहुंचे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा, कि इस समय देश में विपक्ष अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है और विरोध की बजाय अवरोध पक्ष बन चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अवरोध को ही अपनी राजनीति बना लिया है और वे संविधान की मर्यादा को तार-तार करने में लगे हैं। मौदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा ये ताकतें लगातार देश में विभाजन की साजिशों में लगी है, और विदेश में गुप्त रूप से भारत विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं। इस दौरान पीएम ने सोशल मीडिया को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया।
एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘लोकतंत्र में विरोध पक्ष (विपक्ष) का दायित्व सरकार की नीतियों का विरोध करना है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय देश में विरोध पक्ष अपना कर्तव्य त्यागकर विरोध के बजाय अवरोध पक्ष बन चुका है। अपनी हताथा और निराशा में ये लोग देश के विकास के सामने अवरोध खड़े कर रहे हैं।’
'देश में विभाजन की साजिशों में लगी ये ताकतें'
मोदी ने कहा, 'ये विरोध नहीं है, ये अवरोध है। इन्होंने इसी को अपनी राजनीति बना लिया है। ये लोग संविधान की मर्यादाओं का तार-तार करने में लगे हैं। ये ताकतें लगातार देश में विभाजन की साजिशों में लगी है, मां भारती की संतानों को आपस में बांटने और लड़वाने के लिए कुचक्र रचे जा रहे हैं।'
पीएम बोले- ये लोग अब खुलकर सामने आ गए
आगे उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा, 'एक दशक से अधिक की हताशा और निराशा के कारण ये लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं। कौन विदेश में गुप्त रूप से किससे मिल रहा है, भारत विरोधी ताकतें किसे समर्थन दे रही हैं, कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है, हमें इन सभी पैटर्न्स को पहचानना होगा। हमें एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा। खासकर सोशल मीडिया को जिस तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भारत की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। देशवासियों को साथ मिलकर इनसे निपटना होगा।'
'अभी दिमागी नक्सलियों का खतरा टला नहीं'
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ‘हमने सुदूर इलाकों में नक्सलवाद का अंत कर दिया है, लेकिन अभी दिमागी नक्सल का खतरा देश के ऊपर से टला नहीं है। देश को इन दिमागी नक्सलियों से हमेशा सतर्क रहना है।' उन्होंने कहा, 'साथियों हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, राष्ट्रीय एकता का ये महायज्ञ, सतत् और समर्थ भारत की संकल्प यात्रा, हमें इसे रुकने नहीं देना है। इस दिशा में हमें अब अगले बड़े लक्ष्यों पर काम करना होगा।’
‘सेक्युलर सिविल कोड की ओर बढ़ना है’
पीएम ने आगे कहा, 'हमें देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना है। हमें घुसपैठ और जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स) में हो रहे बदलावों को रोकना है। हमें 'सेक्युलर सिविल कोड' (धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता) की ओर भी आगे बढ़ना है। साथियों जब भी देश बड़े संकल्प लेगा, देश जब भी बड़े फैसले लेगा, तो बाधाएं आएंगी, रुकावटें खड़ी होंगी और तूफानों से भी मुकाबला होगा, लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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