स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 'द यूनिटी ट्रेल' साइक्लोथॉन का आयोजन, 160 से ज्यादा साइक्लिस्ट जुड़े
संक्षेप: गुजरात के नर्मदा जिले के एकतानगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहली बार राष्ट्रीय स्तर की साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। 'द यूनिटी ट्रेल' नाम से आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर के साइक्लिस्ट शामिल हुए।
गुजरात के नर्मदा जिले के एकतानगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहली बार राष्ट्रीय स्तर की साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। 'द यूनिटी ट्रेल' नाम से आयोजित इस साइकिल प्रतियोगिता में देशभर के साइक्लिस्टों ने भाग लिया। पुरुषों के लिए यह 100 किलोमीटर की थी तो महिलाओं को 60 किलोमीटर की दूरी रखी गई थी जिसमें 160 से अधिक साइक्लिस्टों ने भाग लिया।
गुजरात सरकार के पर्यटन, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता से देश के 21 राज्यों से 160 से अधिक साइक्लिस्ट जुड़े। इनमें 121 पुरुष और 39 महिला साइक्लिस्ट शामिल थीं।
प्रतियोगिता में गुजरात से लगभग 18 साइक्लिस्टों ने भाग लिया। इसमें पेशेवरों के साथ भारतीय रेलवे और भारतीय वायुसेना के साइक्लिस्टों ने भी भाग लिया। दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन रविवार को गुजरात सरकार के पर्यटन, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया।
इस साइक्लोथॉन में पूरे गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से कुल 650 से अधिक साइक्लिस्टों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंत्री, विधायक के साथ अधिकारियों ने भी साइकिल चलाकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। दूसरे दिन सोमवार को प्रतियोगिता में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 20 किमी के सर्कुलर रूट को चुना गया।
इसमें महिला प्रतियोगियों ने 3 राउंड और पुरुष प्रतियोगियों ने 5 राउंड पूरे किए। गुजरात सरकार के पर्यटन, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग की ओर से प्रतियोगता के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। दोनों विभागों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 2 लाख रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया गया।
इसके अलावा 13-13 अन्य प्रतियोगियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में नकद पुरस्कार दिए गए।नर्मदा जिले के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और एकतानगर के विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र के बीच आयोजित यह साइक्लोथॉन देश के साइक्लिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। सबने इस साइक्लिंग के जरिए फिटनेस, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया।
