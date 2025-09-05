Syrians on run after gujarat police busted fake gaza donation एक पकड़ा गया और तीन भागे; गुजरात में क्या कर रहे थे सीरिया से आए 4 शख्स, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Syrians on run after gujarat police busted fake gaza donation

एक पकड़ा गया और तीन भागे; गुजरात में क्या कर रहे थे सीरिया से आए 4 शख्स

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादFri, 5 Sep 2025 05:52 PM
अहमदाबाद पुलिस ने एक सप्ताह पहले सीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया किया था जो खुद को गाजा का युद्ध पीड़ित बताकर लोगों से धन एकत्रित कर रहा था। अब पता चला है कि उसके तीन और साथी ऐसा करने में जुटे हुए हैं। गुजरात के साथ ही देशभर में सीरिया के इन नागरिकों की तलाश शुरू कर दी गई है।

एक गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मेगहत अल्जाहर नाम के एक शख्स को पकड़ा था। वह और उसके साथी खुद को गाजा का युद्ध पीड़ित बताकर लोगों से पैसे ठग रहे थे। जांच में पता चला कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और तीन महीने से भारत में घूम-घूमकर पैसे जुटा रहे हैं।

अहमद ओहेद अलबाश, जकारिया हेथम अल्जाहर और यूसुफ खालिद अल्जाहर को जब मेगहत के पकड़े जाने की सूचना मिली तो वे फरार हो गए। उनकी आखिरी लोकेशन बेंगुलुरु में पाई गई है। तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से भी मदद मांगी गई है।

पुलिस को आशंका है कि हवाला के जरिए वे पैसे दमिश्क भेज रहे थे। क्राइम ब्रान्च के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टेरर फंडिंग की भी आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मनी ट्रेल संदिग्ध है। बड़ी मात्रा में धन सीरिया भेजा गया है।

Gujarat News

