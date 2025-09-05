एक पकड़ा गया और तीन भागे; गुजरात में क्या कर रहे थे सीरिया से आए 4 शख्स

अहमदाबाद पुलिस ने एक सप्ताह पहले सीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया किया था जो खुद को गाजा का युद्ध पीड़ित बताकर लोगों से धन एकत्रित कर रहा था। अब पता चला है कि उसके तीन और साथी ऐसा करने में जुटे हुए हैं।

अहमदाबाद पुलिस ने एक सप्ताह पहले सीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया किया था जो खुद को गाजा का युद्ध पीड़ित बताकर लोगों से धन एकत्रित कर रहा था। अब पता चला है कि उसके तीन और साथी ऐसा करने में जुटे हुए हैं। गुजरात के साथ ही देशभर में सीरिया के इन नागरिकों की तलाश शुरू कर दी गई है।

एक गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मेगहत अल्जाहर नाम के एक शख्स को पकड़ा था। वह और उसके साथी खुद को गाजा का युद्ध पीड़ित बताकर लोगों से पैसे ठग रहे थे। जांच में पता चला कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और तीन महीने से भारत में घूम-घूमकर पैसे जुटा रहे हैं।

अहमद ओहेद अलबाश, जकारिया हेथम अल्जाहर और यूसुफ खालिद अल्जाहर को जब मेगहत के पकड़े जाने की सूचना मिली तो वे फरार हो गए। उनकी आखिरी लोकेशन बेंगुलुरु में पाई गई है। तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से भी मदद मांगी गई है।