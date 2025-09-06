गुजरात में तेज रफ्तार SUV पलटने से 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत, 12 स्टूडेंट्स थे सवार

एक अधिकारी ने बताया कि वाहन में राजकोट स्थित एक कॉलेज के 12 छात्र सवार थे और छुट्टियां मनाने के लिए दीव जा रहे थे। इसी दौरान देर रात यह हादसा हो गया। वाहन को उसमें सवार छात्रों में से एक छात्र चला रहा था

गुजरात के राजकोट जिले में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन कॉलेज छात्रों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे जसदण तालुका के जंगवाड़ गांव के पास हुआ। जिसमें हाईवे से गुजर रही एक तेज रफ्तार SUV अचानक पलट गई, जिससे उसमें सवाल इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए।

शनिवार सुबह एक अधिकारी ने बताया कि वाहन में राजकोट स्थित एक कॉलेज के 12 छात्र सवार थे और छुट्टियां मनाने के लिए दीव जा रहे थे। अटकोट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आरएस सकारिया ने बताया कि मृतकों की पहचान नरेश कोडावती (19), मोती हर्ष (17) और अफरीद सैयद (17) के रूप में हुई है, जो सभी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे।

आगे उन्होंने कहा, 'राजकोट स्थित आरके विश्वविद्यालय के 12 छात्रों का एक समूह छुट्टियां मनाने के लिए किराए की एक एसयूवी में तटीय शहर दीव जा रहा था।' अधिकारी ने बताया कि वाहन में सवार एक छात्र ही उसे चला रहा था, इसी दौरान एक मोड़ पर उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन राज्य हाईवे पर पलट गया और उसमें सवार तीन छात्रों की मौत हो गई।