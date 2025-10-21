पत्नी से अफेयर का था शक, रेस्टोरेंट मैनेजर को चाकुओं से गोदकर मार डाला

गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट मैनेजर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अफेयर है। घटना के बाद मृतक शख्स की बहन ने आरोपी के खिलाप अमराईवाड़ी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मृतक की पहचान भी हो गई है।

मृतक की पहचान अमराईवाड़ी के न्यू भवानीनगर के रहने वाले गोपाल राठौड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो एक फूड आउटलेट में मैनेजर के तौर पर काम करता था। यहां उसकी मुलकात आरोपी की पत्नी से हुई थी। पुलिस ने बताया कि मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति रविवार दोपहर जब महिला का पति घर पर नहीं था, तो वो उससे मिलने गया था। बाहर गया पति अचानक वापस आया तो दोनों को एक साथ देखकर आगबबूला हो गया। इसके बाद उसने किचन से चाकू उठाई और उसपर हमला कर दिया। इसमें युवक को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित की हालत देकखर आरोपी घर से भाग गया। पत्नी ने इसकी जानकारी इमरजेंसी सर्विस को दी तो वहां टीम पहुंची। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।