पत्नी से अफेयर का था शक, रेस्टोरेंट मैनेजर को चाकुओं से गोदकर मार डाला
संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट मैनेजर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अफेयर है। आरोपी के खिलाप एफआईआर दर्ज की गई है।
गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट मैनेजर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अफेयर है। घटना के बाद मृतक शख्स की बहन ने आरोपी के खिलाप अमराईवाड़ी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मृतक की पहचान भी हो गई है।
मृतक की पहचान अमराईवाड़ी के न्यू भवानीनगर के रहने वाले गोपाल राठौड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो एक फूड आउटलेट में मैनेजर के तौर पर काम करता था। यहां उसकी मुलकात आरोपी की पत्नी से हुई थी। पुलिस ने बताया कि मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति रविवार दोपहर जब महिला का पति घर पर नहीं था, तो वो उससे मिलने गया था। बाहर गया पति अचानक वापस आया तो दोनों को एक साथ देखकर आगबबूला हो गया। इसके बाद उसने किचन से चाकू उठाई और उसपर हमला कर दिया। इसमें युवक को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित की हालत देकखर आरोपी घर से भाग गया। पत्नी ने इसकी जानकारी इमरजेंसी सर्विस को दी तो वहां टीम पहुंची। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद मृतक की बहन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिलाय है। इसके साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। अहमदाबाद सिटी-1 डिवीजन एसीपी क्रुणाल देसाई ने जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।