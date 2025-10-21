Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Suspected of having an affair with his wife man stabs restaurant manager to death in ahmedabad
पत्नी से अफेयर का था शक, रेस्टोरेंट मैनेजर को चाकुओं से गोदकर मार डाला

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट मैनेजर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अफेयर है। आरोपी के खिलाप एफआईआर दर्ज की गई है।

Tue, 21 Oct 2025 12:53 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट मैनेजर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अफेयर है। घटना के बाद मृतक शख्स की बहन ने आरोपी के खिलाप अमराईवाड़ी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मृतक की पहचान भी हो गई है।

मृतक की पहचान अमराईवाड़ी के न्यू भवानीनगर के रहने वाले गोपाल राठौड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो एक फूड आउटलेट में मैनेजर के तौर पर काम करता था। यहां उसकी मुलकात आरोपी की पत्नी से हुई थी। पुलिस ने बताया कि मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति रविवार दोपहर जब महिला का पति घर पर नहीं था, तो वो उससे मिलने गया था। बाहर गया पति अचानक वापस आया तो दोनों को एक साथ देखकर आगबबूला हो गया। इसके बाद उसने किचन से चाकू उठाई और उसपर हमला कर दिया। इसमें युवक को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित की हालत देकखर आरोपी घर से भाग गया। पत्नी ने इसकी जानकारी इमरजेंसी सर्विस को दी तो वहां टीम पहुंची। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस घटना के बाद मृतक की बहन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिलाय है। इसके साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। अहमदाबाद सिटी-1 डिवीजन एसीपी क्रुणाल देसाई ने जांच शुरू कर दी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Gujarat

