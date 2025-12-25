गुजरात में ED ने जूनियर अधिकारी को किया गिरफ्तार, तो सरकार ने क्यों कर दिया कलेक्टर का तबादला
गुजरात सरकार ने बुधवार को सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार पटेल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना किसी पोस्टिंग के उनका ट्रांसफर कर दिया। उनके खिलाफ यह कार्रवाई उनके ऑफिस में तैनात एक जूनियर अधिकारी की रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद की गई। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर ऑफिस में तैनात डिप्टी मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी के घर ED द्वारा तलाशी लेने और वहां से 67.50 लाख रुपए बरामद होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद जारी किया गया।
रिमांड आवेदन में कहा गया है कि जांच में सुरेंद्रनगर कलेक्टर के ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित जबरन वसूली, मांग और अवैध रिश्वत के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध की आय उत्पन्न होने का खुलासा हुआ है।
इस बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि, राजेंद्र पटेल का तबादला सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर के पद से कर दिया गया है, और उनकी सेवाएं अगले आदेश तक GAD के अधीन रहेंगी। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक जिला विकास अधिकारी केएस याग्निक कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
ED ने मंगलवार को रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुरेंद्रनगर में मोरी के घर पर तलाशी ली थी, इसी दौरान वहां से 67.50 लाख रुपए बरामद हुए थे। उन्हें बुधवार को यहां एक स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 1 जनवरी तक ED की हिरासत में भेज दिया। रिमांड आवेदन में यह भी कहा गया है कि गुजरात एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भी मोरी और अन्य के खिलाफ एक अलग FIR दर्ज की है।
ED ने दावा किया कि मोरी ने स्वीकार किया कि 'बरामद नकदी रिश्वत का पैसा है, जिसे उसने सीधे और बिचौलियों के जरिए, उन आवेदकों से मांगा और इकट्ठा किया था जो वैधानिक भूमि-उपयोग आवेदन की तेजी से या अनुकूल प्रोसेसिंग चाहते थे। ED, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने के बाद, मोरी और अन्य से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
डिप्टी मामलातदार के तौर पर, मोरी को सौराष्ट्र घरखेड़ टेनेंसी सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑर्डिनेंस, 1949 के तहत CLU (भूमि उपयोग में बदलाव) आवेदनों के टाइटल वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया था। आरोप है कि मोरी ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और आवेदनों की तेजी से मंज़ूरी के लिए आवेदकों से रिश्वत ली। ED ने कहा कि रिश्वत की रकम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय की गई थी।
