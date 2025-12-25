Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Surendranagar collector transferred after ED arrests junior official for money laundering by ED
गुजरात में ED ने जूनियर अधिकारी को किया गिरफ्तार, तो सरकार ने क्यों कर दिया कलेक्टर का तबादला

गुजरात में ED ने जूनियर अधिकारी को किया गिरफ्तार, तो सरकार ने क्यों कर दिया कलेक्टर का तबादला

संक्षेप:

रिमांड आवेदन में कहा गया है कि जांच में सुरेंद्रनगर कलेक्टर के ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित जबरन वसूली, मांग और अवैध रिश्वत के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध की आय उत्पन्न होने का खुलासा हुआ है।

Dec 25, 2025 12:38 am ISTSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात सरकार ने बुधवार को सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार पटेल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना किसी पोस्टिंग के उनका ट्रांसफर कर दिया। उनके खिलाफ यह कार्रवाई उनके ऑफिस में तैनात एक जूनियर अधिकारी की रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद की गई। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर ऑफिस में तैनात डिप्टी मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी के घर ED द्वारा तलाशी लेने और वहां से 67.50 लाख रुपए बरामद होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद जारी किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिमांड आवेदन में कहा गया है कि जांच में सुरेंद्रनगर कलेक्टर के ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित जबरन वसूली, मांग और अवैध रिश्वत के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध की आय उत्पन्न होने का खुलासा हुआ है।

इस बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि, राजेंद्र पटेल का तबादला सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर के पद से कर दिया गया है, और उनकी सेवाएं अगले आदेश तक GAD के अधीन रहेंगी। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक जिला विकास अधिकारी केएस याग्निक कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

ED ने मंगलवार को रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुरेंद्रनगर में मोरी के घर पर तलाशी ली थी, इसी दौरान वहां से 67.50 लाख रुपए बरामद हुए थे। उन्हें बुधवार को यहां एक स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 1 जनवरी तक ED की हिरासत में भेज दिया। रिमांड आवेदन में यह भी कहा गया है कि गुजरात एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भी मोरी और अन्य के खिलाफ एक अलग FIR दर्ज की है।

ED ने दावा किया कि मोरी ने स्वीकार किया कि 'बरामद नकदी रिश्वत का पैसा है, जिसे उसने सीधे और बिचौलियों के जरिए, उन आवेदकों से मांगा और इकट्ठा किया था जो वैधानिक भूमि-उपयोग आवेदन की तेजी से या अनुकूल प्रोसेसिंग चाहते थे। ED, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने के बाद, मोरी और अन्य से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।

डिप्टी मामलातदार के तौर पर, मोरी को सौराष्ट्र घरखेड़ टेनेंसी सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑर्डिनेंस, 1949 के तहत CLU (भूमि उपयोग में बदलाव) आवेदनों के टाइटल वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया था। आरोप है कि मोरी ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और आवेदनों की तेजी से मंज़ूरी के लिए आवेदकों से रिश्वत ली। ED ने कहा कि रिश्वत की रकम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय की गई थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।