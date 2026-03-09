सूरत में 2 छात्राओं ने ChatGPT का इस्तेमाल करके मंदिर में किया सुसाइड, एलन मस्क ने कहा…
दोनों युवतियों के शव एक मंदिर के वॉशरूम से बरामद हुए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने आत्महत्या के तरीकों के बारे में ChatGPT पर सर्च किया था। इस घटना पर एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
गुजरात के सूरत में दो कॉलेज छात्राओं की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। दोनों युवतियों के शव एक मंदिर के वॉशरूम से बरामद हुए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने आत्महत्या के तरीकों के बारे में ChatGPT पर सर्च किया था। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक शब्द में प्रतिक्रिया दी है- “Yikes”
पुलिस के अनुसार दोनों युवतियां 18 से 20 वर्ष की उम्र की थीं और बचपन की दोस्त थीं। शुक्रवार सुबह वे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटीं। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की, तो वह उन्हें शहर के स्वामिनारायण मंदिर तक ले गई।
मंदिर परिसर के बाहर एक युवती की स्कूटी खड़ी मिली। इसके बाद पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें दोनों युवतियां मंदिर के वॉशरूम में जाती हुई दिखाई दीं। जब पुलिस ने वॉशरूम का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर दोनों के शव मिले। मौके से एनेस्थेटिक की बोतलें और सिरिंज भी बरामद की गईं।
सूरत सिटी के सहायक पुलिस आयुक्त एनपी गोहिल के मुताबिक, जांच के दौरान जब दोनों के मोबाइल फोन की जांच की गई तो उनके सर्च हिस्ट्री में सुसाइड के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में जानकारी खोजी गई थी। उनके फोन की गैलरी में एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी मिला, जिसमें एक महिला के एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या करने की खबर थी।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जिसने दोनों छात्राओं को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
इस घटना के बाद एआई प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और उपयोग को लेकर बहस भी तेज हो गई है। गौरतलब है कि एलन मस्क और ओपन एआई के बीच पहले से कानूनी विवाद चल रहा है, जिसमें मस्क कंपनी पर अपने मूल गैर-लाभकारी उद्देश्य से हटने का आरोप लगा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
