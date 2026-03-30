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सूरत के रिसॉर्ट में 2 मिनट तक छटपटाता रहा शख्स, पास तैरते रहे लोग; वीडियो

Mar 30, 2026 03:30 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात के सूरत जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ओलपाड तालुका के एक रिसॉर्ट में 22 साल के शख्स की डूबने से मौत हो गई।

सूरत के रिसॉर्ट में 2 मिनट तक छटपटाता रहा शख्स, पास तैरते रहे लोग; वीडियो

गुजरात के सूरत जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ओलपाड तालुका के एक रिसॉर्ट में 22 साल के शख्स की डूबने से मौत हो गई। मामला तालद गांव के पास स्थित 'अक्षय रिसॉर्ट एंड स्विमिंग पूल' का है जहां पुरुषोत्तम अशोकभाई चौधरी 23 मार्च नहाने के लिए गया था। वहां छलांग लगाने के बाद वह डूबने लगा और बाद में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात ये है कि इस दौरान पूल में और भी कई लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उस वक्त उसकी छटपटाहट पर ध्यान नहीं दिया।

जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजकर 50 मिनट पर जब युवक ने पूल में छलांग लगाई, तो कुछ ही देर बाद वह डूबने लगा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज 29 मार्च को सामने आया, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है।वीडियो में देखा जा सकता है कि डूबता हुआ युवक लगभग दो मिनट तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा और मदद के लिए हाथ-पैर मारता रहा। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया।

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लोग उसके बेहद करीब तैरते रहे, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब युवक बेहोश हो गया, तब उसे बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस के जरिए ओलपाड सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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इस घटना ने केवल रिसॉर्ट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और लाइफगार्ड की तैनाती पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि डूबता हुआ शख्स जोर-जोर से चिल्लाएगा, जबकि असलियत में डूबने की प्रक्रिया शांत भी हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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