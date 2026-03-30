सूरत के रिसॉर्ट में 2 मिनट तक छटपटाता रहा शख्स, पास तैरते रहे लोग; वीडियो
गुजरात के सूरत जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ओलपाड तालुका के एक रिसॉर्ट में 22 साल के शख्स की डूबने से मौत हो गई।
गुजरात के सूरत जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ओलपाड तालुका के एक रिसॉर्ट में 22 साल के शख्स की डूबने से मौत हो गई। मामला तालद गांव के पास स्थित 'अक्षय रिसॉर्ट एंड स्विमिंग पूल' का है जहां पुरुषोत्तम अशोकभाई चौधरी 23 मार्च नहाने के लिए गया था। वहां छलांग लगाने के बाद वह डूबने लगा और बाद में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात ये है कि इस दौरान पूल में और भी कई लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उस वक्त उसकी छटपटाहट पर ध्यान नहीं दिया।
जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजकर 50 मिनट पर जब युवक ने पूल में छलांग लगाई, तो कुछ ही देर बाद वह डूबने लगा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज 29 मार्च को सामने आया, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है।वीडियो में देखा जा सकता है कि डूबता हुआ युवक लगभग दो मिनट तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा और मदद के लिए हाथ-पैर मारता रहा। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया।
लोग उसके बेहद करीब तैरते रहे, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब युवक बेहोश हो गया, तब उसे बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस के जरिए ओलपाड सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना ने केवल रिसॉर्ट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और लाइफगार्ड की तैनाती पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि डूबता हुआ शख्स जोर-जोर से चिल्लाएगा, जबकि असलियत में डूबने की प्रक्रिया शांत भी हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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