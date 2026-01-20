Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Surat women beat bus driver and hit on the head with a smartphone
बुर्का पहनी महिला ने बस ड्राइवर को पीटा, स्मार्टफोन से किए सिर पर वार; 24 घंटे बाद लिया बदला

बुर्का पहनी महिला ने बस ड्राइवर को पीटा, स्मार्टफोन से किए सिर पर वार; 24 घंटे बाद लिया बदला

संक्षेप:

मले के दौरान ड्राइवर को सिर पर गंभीर चोटें आई तो वहीं खून भी बहने लगा। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं महिला का आक्रमक रूप देख बस में बैठे अन्य यात्री हैरान रह गए।

Jan 20, 2026 10:20 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
share Share
Follow Us on

सूरत में बुर्का पहनी महिला ने शनिवार को एक बस ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बस ड्राइवर तय नियमों के तहत ईमानदारी से काम कर रहा था मगर महिला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल बीआरटीएस बस ड्राइवर ने एक दिन पहले महिला के कहने के बावजूद बस नहीं रोकी थी जिसके बाद अगले दिन जब इस बात से नाराज महिला बस में चढ़ी तो ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगी। इस दौरान महिला ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और थप्पड़ भी मारे। वे यही नहीं रुकी अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से भी ड्राइवर के सिर पर कई वार किए। हमले के दौरान ड्राइवर को सिर पर गंभीर चोटें आई तो वहीं खून भी बहने लगा। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं महिला का आक्रमक रूप देख बस में बैठे अन्य यात्री हैरान रह गए।

महिला ने अपना आपा खो दिया

आपको बता दें कि महिला अगले दिन जे एच अंबानी स्कूल के पास एक स्टॉप से बस में चढ़ी थी। इसके तुरंत बाद ही वह ड्राइवर के केबिन के पास पहुंची और बस को बीते दिन न रोकने पर पूछताछ की। इसी दौरान महिला ने अपना आपा खो दिया और आक्रमक रूप अपना लिया। बस ड्राइवर का आरोप है कि महिला ने एक दिन पहले बीच रास्ते में बस रोकने के लिए कहा था लेकिन वह निर्धारित बस स्टॉप नहीं था।

ये भी पढ़ें:चाइनीज मांझा बना जानलेवा, सूरत में 8 साल के बच्चे का कट गया गला; मौत
ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति की छुट्टी मनाने जा रहा थे, एक झटके में खत्म हो गया परिवार
ये भी पढ़ें:कई राज्यों में टेरर, 6 गैंग का सरदार, सूरत में पकड़ा गया असली रहमान डकैत

मौका पाकर उसने ड्राइवर पर हमला

ड्राइवर ने महिला को बताया कि जहां वे बस रुकवाना चाह रही थी वह कोई निर्धारित स्टॉप नहीं है और इसलिए बस को रोका नहीं गया। ड्राइवर के इस जवाब से महिला कथित तौर पर आक्रमक हो गई और अगले ही दिन मौका पाकर उसने ड्राइवर पर हमला कर दिया। ड्राइवर के मुताबिक घटना के समय वह बस को वेसु इलाके से रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।