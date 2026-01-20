बुर्का पहनी महिला ने बस ड्राइवर को पीटा, स्मार्टफोन से किए सिर पर वार; 24 घंटे बाद लिया बदला

संक्षेप: मले के दौरान ड्राइवर को सिर पर गंभीर चोटें आई तो वहीं खून भी बहने लगा। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं महिला का आक्रमक रूप देख बस में बैठे अन्य यात्री हैरान रह गए।

सूरत में बुर्का पहनी महिला ने शनिवार को एक बस ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बस ड्राइवर तय नियमों के तहत ईमानदारी से काम कर रहा था मगर महिला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।

दरअसल बीआरटीएस बस ड्राइवर ने एक दिन पहले महिला के कहने के बावजूद बस नहीं रोकी थी जिसके बाद अगले दिन जब इस बात से नाराज महिला बस में चढ़ी तो ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगी। इस दौरान महिला ने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और थप्पड़ भी मारे। वे यही नहीं रुकी अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से भी ड्राइवर के सिर पर कई वार किए। हमले के दौरान ड्राइवर को सिर पर गंभीर चोटें आई तो वहीं खून भी बहने लगा। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं महिला का आक्रमक रूप देख बस में बैठे अन्य यात्री हैरान रह गए।

महिला ने अपना आपा खो दिया आपको बता दें कि महिला अगले दिन जे एच अंबानी स्कूल के पास एक स्टॉप से बस में चढ़ी थी। इसके तुरंत बाद ही वह ड्राइवर के केबिन के पास पहुंची और बस को बीते दिन न रोकने पर पूछताछ की। इसी दौरान महिला ने अपना आपा खो दिया और आक्रमक रूप अपना लिया। बस ड्राइवर का आरोप है कि महिला ने एक दिन पहले बीच रास्ते में बस रोकने के लिए कहा था लेकिन वह निर्धारित बस स्टॉप नहीं था।