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सूरत की 'संस्कारी चोर', पहले चोरी की साइकिल, अगले दिन हाथ जोड़कर मांगी माफी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात के सूरत से अनोखा मामला सामने आया है जहां एक महिला पहले दिन साइकिल चुराकर ले गई लेकिन अगले ही दिन उसे वापस कर दिया और माफी भी मांगी।

सूरत की 'संस्कारी चोर', पहले चोरी की साइकिल, अगले दिन हाथ जोड़कर मांगी माफी

गुजरात के सूरत से अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां एक महिला साइकिल चुराती है लेकिन अगले ही दिन उस साइकिल को वापस कर देती है। इतना ही नहीं साइकिल लौटाने के साथ-साथ वह हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद लोग इस महिला को 'संसकारी चोर' बता रहे हैं।

सीसीटीवी फुटेज में महिला पहले साइकिल चुराकर ले जाते नजर आ रही है। इसके बाद इसे वापस लाते हुए नजर आती है और फिर कैमरे के सामने मांफी मांगती दिखाई देती है। दोनों ही क्लिप में महिला ने अपना चेहरा छिपाया हुआ था।

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कैमरे में देखा और हाथ जोड़कर मांगी माफी

घटना 12 जून को सलाबतपुरा इलाके की बताई जा रही है जहां से महिला एक घर के सामने खड़ी साइकिल को चुपचाप ले जाती है। मालिक को लगा कि अब शायद साइकिल वापस नहीं मिलेगी लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसका अंदाजा तो उन्हें भी नहीं था। अगले दिन लगभग उसी समय के आसपास वही महिला दोबारा उस साइकिल को लेकर आई और ठीक उसी जगह खड़ा कर दिया जहां ये पहले खड़ी थी। इसके बाद जब उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर गई तो उसने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और चली गई।

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इस अनोखे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस तरह माफी मांगना भी हिम्मत का काम है तो कोई महिला को संस्कारी चोर बता रहा है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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