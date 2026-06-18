सूरत की 'संस्कारी चोर', पहले चोरी की साइकिल, अगले दिन हाथ जोड़कर मांगी माफी
गुजरात के सूरत से अनोखा मामला सामने आया है जहां एक महिला पहले दिन साइकिल चुराकर ले गई लेकिन अगले ही दिन उसे वापस कर दिया और माफी भी मांगी।
गुजरात के सूरत से अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां एक महिला साइकिल चुराती है लेकिन अगले ही दिन उस साइकिल को वापस कर देती है। इतना ही नहीं साइकिल लौटाने के साथ-साथ वह हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद लोग इस महिला को 'संसकारी चोर' बता रहे हैं।
सीसीटीवी फुटेज में महिला पहले साइकिल चुराकर ले जाते नजर आ रही है। इसके बाद इसे वापस लाते हुए नजर आती है और फिर कैमरे के सामने मांफी मांगती दिखाई देती है। दोनों ही क्लिप में महिला ने अपना चेहरा छिपाया हुआ था।
कैमरे में देखा और हाथ जोड़कर मांगी माफी
घटना 12 जून को सलाबतपुरा इलाके की बताई जा रही है जहां से महिला एक घर के सामने खड़ी साइकिल को चुपचाप ले जाती है। मालिक को लगा कि अब शायद साइकिल वापस नहीं मिलेगी लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसका अंदाजा तो उन्हें भी नहीं था। अगले दिन लगभग उसी समय के आसपास वही महिला दोबारा उस साइकिल को लेकर आई और ठीक उसी जगह खड़ा कर दिया जहां ये पहले खड़ी थी। इसके बाद जब उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर गई तो उसने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और चली गई।
इस अनोखे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस तरह माफी मांगना भी हिम्मत का काम है तो कोई महिला को संस्कारी चोर बता रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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