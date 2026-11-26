सूरत में 3 बच्चों की मां से रेप के बाद हत्या, नहर किनारे मिली लाश; एक्स बॉयफ्रेंड पर आरोप
गुजरात के सूरत में तीन बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 38 वर्षीय महिला का शव 24 नवंबर को इच्छापुर इलाके में नहर के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ यौन हिंसा और बेरहमी से मारपीट किए जाने के संकेत मिले हैं।
गुजरात के सूरत में तीन बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 38 वर्षीय महिला का शव 24 नवंबर को इच्छापुर इलाके में नहर के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ यौन हिंसा और बेरहमी से मारपीट किए जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 24 वर्षीय बाबलू राजभर को आरोपी बनाया है। वह फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं।
पुलिस के मुताबिक, महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। करीब पांच साल पहले वह अपने तीन बच्चों के साथ सूरत आ गई थी। उसके पति की आठ साल पहले दुबई में एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद महिला ने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली और इच्छापुर इलाके में किराये के मकान में रहने लगी। वह हीरा कारोबार से जुड़ी एक कंपनी में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी।
सात-आठ महीने से आरोपी के साथ था संबंध
जांच में सामने आया है कि महिला पिछले सात से आठ महीने से बाबलू राजभर के संपर्क में थी। आरोपी भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हालांकि, पिछले करीब तीन महीने से दोनों के रिश्तों में तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी।
22 नवंबर की शाम करीब सात बजे आरोपी ने महिला को फोन किया। बच्चों के मुताबिक, मां ने उन्हें बताया था कि वह उससे मिलने जा रही है। इसके करीब आधे घंटे बाद वह घर से निकल गई। रातभर वापस नहीं लौटने पर बच्चों ने आसपास उसकी तलाश की। बाद में एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी गई। रिश्तेदार ने 23 नवंबर को इच्छापुर पुलिस थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
नहर के पास पेड़ के नीचे मिला शव
24 नवंबर की सुबह इच्छापुर इलाके में बस स्टैंड के पास नहर किनारे एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक पेड़ के पास महिला का शव मिला। घटनास्थल पर उसका मोबाइल फोन, अंतर्वस्त्र और जूते-चप्पल बिखरे हुए थे। महिला के गले पर गला दबाने के निशान थे। इसके अलावा गाल और पैरों पर चोट के निशान और दाहिने कान से खून निकलने के संकेत मिले।
महिला के बेटे ने घटनास्थल से मिली एक सफेद चप्पल की पहचान बाबलू राजभर की चप्पल के रूप में की। इस सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। इसके बाद महिला के रिश्तेदार ने बाबलू के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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