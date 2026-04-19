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काम थमा, सूरत छोड़ने लगे प्रवासी; अब नहीं आऊंगा... उधना स्टेशन पर छलका दर्द- VIDEO

Apr 19, 2026 11:50 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, सूरत
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गुजरात के सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को भारी भीड़ जुटी। फैक्ट्रियों में काम कम होने और गर्मी की छुट्टियों की वजह से हजारों लोग अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पहुंचे। इस दौरान तपती धूप में लोग बेहाल नजर आए।

काम थमा, सूरत छोड़ने लगे प्रवासी; अब नहीं आऊंगा... उधना स्टेशन पर छलका दर्द- VIDEO

गुजरात के सूरत शहर के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को भारी भीड़ से हालात बिगड़ते नजर आए। प्रवासी मजदूरों समेत हजारों लोग गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत और औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के बीच बाहर जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए जमा हुए। भीषण गर्मी के बीच कतारों में खड़े यात्रियों की आंखों से आंसू छलक आए। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी हुई। दूसरी ओर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है।

पुलिस का हल्का लाठीचार्ज

चश्मदीदों के अनुसार, लंबी लाइनों में खड़े यात्री बहुत परेशान दिखे और लोगों ने भारी गर्मी में सुविधाओं की कमी की शिकायत की जिससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी तकलीफ हुई और लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को रोकने एवं भीड़ संभालने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

वायरल हो रहे वीडियो, शख्स बोला- बता देना अब नहीं आऊंगा

इस बीच भारी भीड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक वीडियों में बेहाल एक प्रवासी रोते हुए कहता नजर आ रहा है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त बता देना। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़ एक बैरिकेड पार करती नजर आ रही है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी भारी भीड़ के आगे विवश नजर आ रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

क्या बोला पश्चिम रेलवे?

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना ने बताया कि भीड़ के बावजूद स्टेशन पर स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। गर्मी के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रेलवे ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज उधना से पहली ट्रेन रात 1:30 बजे जयनगर के लिए रवाना हुई और दूसरी ट्रेन सुबह 5:30 बजे मधुबनी के लिए चली। अब तक 21,000 से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं।

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चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों के अलावा अंत्योदय और अमृत भारत जैसी विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सात नए टिकट काउंटर खोले गए हैं। यही नहीं आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

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प्रवासी बोले- नहीं मिल रही गैस, काम भी मंदा

वहीं यात्रियों ने अपने बुरे अनुभव भी साझा किए। बिहार के दरभंगा के रहने वाले शोभित तांती ने कहा कि वह कल रात आठ बजे से लाइन में लगे हैं और परिवार के साथ होने के बावजूद ट्रेन के डिब्बे में खड़े होने तक की जगह नहीं है। पटना के रोहित पासवान ने बताया कि डिब्बा पूरा भरा होने की वजह से उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। वह एलपीजी की कमी और फैक्ट्री में काम कम होने के कारण वापस घर लौट रहे हैं। यूपी के जयहिंद मौर्य ने सीट नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को एलपीजी सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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