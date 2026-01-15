मकर संक्रांति की छुट्टी मनाने जा रहा थे, एक झटके में खत्म हो गया परिवार; सूरत में दर्दनाक हादसा
गुजरात के सूरत से दर्दनाक घटना सामने आई है।अडाजन इलाके में छुट्टियों के दौरान एक परिवार के तीन सदस्यों की स्कूटर के फ्लाईओवर की दीवार से टकराने और नीचे गिरने से मौत हो गई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि यह दुर्घटना तब हुई जब 35 साल के रेहान शेख ने पतंग की डोर से टकराने के बाद अचानक ब्रेक लगाया। रंदेर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर जे चौधरी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी शेख,बुधवार को उत्तरायण (मकर संक्रांति) की छुट्टी मनाने के लिए अपनी पत्नी रेहाना और 10 साल की बेटी के साथ निकले थे। वह आभूषण कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 40 फीट ऊंचे चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर से गुजरते समय, स्कूटर एक मोड़ पर साइड की दीवार से टकरा गया और तीनों नीचे गिर गए। रेहान और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेहाना ने गुरुवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर चौधरी ने कहा, ऐसा शक है कि पतंग की डोर उनके रास्ते में आने पर स्कूटर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। माना जा रहा है कि इसके चलते ये हादसा हुआ।
