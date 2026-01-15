Hindustan Hindi News
Surat Three of family get killed after falling from bridge
मकर संक्रांति की छुट्टी मनाने जा रहा थे, एक झटके में खत्म हो गया परिवार; सूरत में दर्दनाक हादसा

मकर संक्रांति की छुट्टी मनाने जा रहा थे, एक झटके में खत्म हो गया परिवार; सूरत में दर्दनाक हादसा

संक्षेप:

गुजरात के सूरत से दर्दनाक घटना सामने आई है।अडाजन इलाके में छुट्टियों के दौरान एक परिवार के तीन सदस्यों की स्कूटर के फ्लाईओवर की दीवार से टकराने और नीचे गिरने से मौत हो गई।

Jan 15, 2026 10:37 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, पीटीआई
गुजरात के सूरत से दर्दनाक घटना सामने आई है।अडाजन इलाके में छुट्टियों के दौरान एक परिवार के तीन सदस्यों की स्कूटर के फ्लाईओवर की दीवार से टकराने और नीचे गिरने से मौत हो गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि यह दुर्घटना तब हुई जब 35 साल के रेहान शेख ने पतंग की डोर से टकराने के बाद अचानक ब्रेक लगाया। रंदेर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर जे चौधरी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी शेख,बुधवार को उत्तरायण (मकर संक्रांति) की छुट्टी मनाने के लिए अपनी पत्नी रेहाना और 10 साल की बेटी के साथ निकले थे। वह आभूषण कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 40 फीट ऊंचे चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर से गुजरते समय, स्कूटर एक मोड़ पर साइड की दीवार से टकरा गया और तीनों नीचे गिर गए। रेहान और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेहाना ने गुरुवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर चौधरी ने कहा, ऐसा शक है कि पतंग की डोर उनके रास्ते में आने पर स्कूटर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। माना जा रहा है कि इसके चलते ये हादसा हुआ।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है।
