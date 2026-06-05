प्लेग महामारी वाला सूरत, आज... पीएम मोदी ने शहर को बताया स्प्रिट; 18800 करोड़ की सौगात
PM Modi Surat Visit: सूरत के उन दिनों को पीएम मोदी ने याद किया, जब शहर प्लेग महामारी की चपेट में था। लेकिन आज सूरत सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। पीएम मोदी ने इसकी तारीफ करते हुए शहर को स्प्रिट कहा है। ये सब उस दौरान हुआ, जब पीएम मोदी ने शहर को 18800 करोड़ रुपये की सौगात दी है।
PM Modi Surat Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 जून, 2026 को गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सूरत जिले के हजीरा में चल रहे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। इसके बाद सूरत में करीब 18,800 करोड़ रुपये के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किये। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सूरत को शहर नहीं स्प्रिट कहा। उन्होंने सूरत के उन दिनों को याद किया, जब शहर महामारी से ग्रसित था। आज उसकी पहचान… जानिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा…
सूरत शहर नहीं स्प्रिट है
जब मैं कहता हूं कि सूरत एक शहर नहीं, एक स्प्रिट है। तो इसके पीछे मेरी कल्पना शक्ति है। पूरे हिंदुस्तान में जो शहर लगातार स्वच्छता के रिकॉर्ड प्राप्त करता हो, स्वाभाविक उसको मन कर जाएगा कि बहुत हो गया। अब क्या करना है, लेकिन सूरत ऐसा नहीं करता है। वो आज भी सफाई के मामले में अव्वल है और प्राथमिकता देता है। तभी मैं कहता हूं, सूरत शहर नहीं स्प्रिट है।
प्लेग जैसी महामारी से ग्रसित शहर आज...
आज पांच जून पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर मैं देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक सूरत में हूं। ये कितना गर्व का विषय है कि यही सूरत एक दिन प्लेग जैसी महामारी से ग्रसित था। आज शुद्धता के लिए पहचाना जाता है। इसके लिए बीते 2.5 दशक से प्रयास किए गए हैं। इसमें अधिकारी, जनता, नेता सबका योगदान है।
वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज को दिया
प्रधानमंत्री ने वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज VI और VII देश को समर्पित किया। इससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हाई-स्पीड आवाजाही और आर्थिकी बढ़ेगी। उन्होंने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसमें NH-56 पर जरूरी हिस्सों को चार लेन का बनाना भी शामिल है। इससे आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकेगी।
220 बेड वाला अस्पताल और ट्रॉमा केयर सेंटर
पीएम मोदी ने सूरत में 220 बेड वाले ESIC हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। यह एक सेंट्रल लैबोरेटरी और जरूरी सहायक सेवाओं के साथ, जरूरी स्पेशियलिटीज में मॉडर्न सेकेंडरी हेल्थकेयर देगा। इसमें 24/7 इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर भी है, ताकि काम से जुड़ी चोटों और मेडिकल इमरजेंसी का समय पर मैनेजमेंट हो सके।
जानिए और किन योजनाओं का हुआ उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क एक्सपेंशन समेत जरूरी यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इससे इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत पावर इवैक्युएशन कैपेसिटी बढ़ाई जा सकेगी। वलसाड में रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स-बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत मॉडर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड, दहेज पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) और सरीगाम गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) में एडवांस्ड एफ्लुएंट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जंबूसर बल्क ड्रग पार्क में ज़रूरी लेआउट यूटिलिटीज़ शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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