अपनी गरीबी के दिन नहीं भूला कपड़ा व्यापारी, कर्मचारियों को दिया 1-1 लाख रुपये दिवाली गिफ्ट
गुजरात के सूरत शहर के कपड़ा व्यापारी ने कर्मचारियों बतौर दिवाली बोनस 1 लाख रुपये से ज्यादा का बोनस दिया। नोटों से भरी थाली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
गुजरात के सूरत शहर के एक कपड़ा व्यापारी ने बतौर दिवाली गिफ्ट अपने कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपये बांट दिए। कर्मचारी दिवाली गिफ्ट में एक लाख रुपये पाकर हैरान रह गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ज्यादात्तर दिवाली गिफ्ट में कर्मचारियों को मिठाई, इलेक्ट्रिक सामान या फिर कुछ हजार रुपये दिए जाते हैं मगर सूरत के व्यापारी ने काफी आगे सोचते हुए कुछ ऐसा किया है जो कि जमकर चर्चा में है।
कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत का ईनाम दिवाली के मौके पर इस खास अंदाज में देने के लिए व्यापारी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी हो रही है। व्यापारी के इस कदम से उनके कई कर्मचारी काफी भावुक नजर आए। वहीं एक महिला की आंख में आंसू आ गए।
20 कर्मचारियों को 1 लाख रुपये से ज्यादा का बोनस
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापारी का नाम रामस्वरूप मुंडे हैं और उन्होंने मिठाई या अन्य किसी तरह का गिफ्ट न देते हुए अपने 20 कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपये बांटे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोटों को चांदी जैसी चमक वाली एक थाली में सलीके से सजाया गया था। वहीं थाली में नोटों का इतना सारा ढेर देखकर कर्मचारी हैरान रह गए।
वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल
जैसे ही रामस्वरूप मुंडे ने दिवाली बोनस देना शुरू किया कुछ कर्मचारी काफी भावुक हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कर्मचारियों संग बातचीत भी की और अपने मिजाज के बारे में भी बताया। इस खास मौके पर व्यापारी के परिवार के लोग भी मौजूद थे।
अपने फैसले पर क्या बोले व्यापारी रामस्वरूप मुंडे?
इंडिया टुडे के मुताबिक, रामस्वरूप मुंडे ने बताया कि उन्होंने खुद बचपन में काफी गरीबी देखी थी और यह विचार उसी से आया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास है कि दिवाली पर्व के दौरान परिवार किसी तरह से वित्तीय समस्या का सामना करते हैं।
रामस्वरूप मुंडे बताया कि उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी नहीं बल्कि उनके परिवार के ही सदस्य जैसे हैं। कर्मचारियों के पूरे साल की कड़ी मेहनत और समर्पण से ही उनका बिजनेस चलता है। यही वजह है कि वे चाहते थे कि उनके कर्मचारी दीवाली के दौरान खरीदारी करने और सच्ची मुस्कान के साथ परिवार के साथ त्योहार मनाएं। खर्च की चिंता किए बिना उन्होंने हर कर्मचारी को 1 लाख रुपये से ज्यादा बोनस देने का फैसला लिया।
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