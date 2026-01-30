Hindustan Hindi News
सूरत के गार्ड की देशभक्ति देख मुरीद हुए PM मोदी, 26 जनवरी परेड में बनाया मेहमान

संक्षेप:

सूरत के गार्ड जितेंद्र सिंह को शहीदों का रिकॉर्ड जुटाने की 26 साल की तपस्या के लिए PMO ने गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया और उनके हवाई टिकट का खर्च भी स्वयं उठाया।

Jan 30, 2026 01:02 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
किस्मत कब किस दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। सूरत के एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह राठौड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो इंसान पैसे की तंगी के कारण हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देख सकता था, उसे खुद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दिल्ली बुलाकर गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाई। यह कहानी सिर्फ एक सम्मान की नहीं, बल्कि 26 साल की उस 'तपस्या' की है, जिसने देश के प्रधानमंत्री का भी दिल जीत लिया।

शादी में कर रहे थे ड्यूटी, तभी बजा फोन और...

जितेंद्र सिंह राठौड़ सूरत के SVNIT कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले उनके बैंक खाते में मात्र 102 रुपये बचे थे। गणतंत्र दिवस से 10 दिन पहले, जब जितेंद्र एक शादी समारोह में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, तभी उनके पास PMO से एक कॉल आया। उन्हें 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का न्योता दिया गया। खुशी तो बहुत थी, लेकिन जेब खाली थी। जितेंद्र ने ईमानदारी से अधिकारियों को बताया कि उनके पास दिल्ली आने तो दूर, टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं।

PMO ने भेजा टिकट, पहली बार हवाई जहाज में बैठे

जितेंद्र की ईमानदारी और देशभक्ति को देखते हुए PMO ने फैसला लिया। PMO ने न सिर्फ जितेंद्र बल्कि उनकी पत्नी के लिए भी सूरत से दिल्ली आने और जाने की फ्लाइट टिकट का इंतजाम किया। यह जितेंद्र के जीवन का पहला मौका था जब वे हवाई जहाज में बैठे। उन्होंने नम आंखों से कहा, टमैंने कभी कुछ बड़ा नहीं मांगा, यह निमंत्रण मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है।'

jitendra singh

आखिर कौन हैं जितेंद्र सिंह?

जितेंद्र सिंह कोई आम गार्ड नहीं हैं। पिछले 26 सालों से वह एक 'चलते-फिरते इनसाइक्लोपीडिया' बने हुए हैं। अगस्त 2025 में 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें हर देशभक्त के लिए प्रेरणा बताया था। जितेंद्र ने प्रथम विश्व युद्ध (76,000 शहीद), द्वितीय विश्व युद्ध (80,000 शहीद) और 1947 के बाद से अब तक शहीद हुए करीब 27,000 भारतीय सैनिकों की जानकारी और तस्वीरें इकट्ठी की हैं।

शहीदों के माता-पिता के चरणों की की मिट्टी जुटाई

जितेंद्र सिंह की दीवानगी का आलम यह है कि उन्होंने करीब 2,500 शहीदों के माता-पिता के चरणों की मिट्टी अपने पास जमा कर रखी है। उनके पास शहीदों से जुड़ा 26 क्विंटल वजन बराबर रिकॉर्ड (अखबार की कतरनें, फोटो, पत्र) मौजूद है। एक बार एक शहीद के पिता ने उनसे कहा था, 'बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना।' इस एक लाइन ने जितेंद्र के जीवन का मकसद बदल दिया।

फौज में नहीं जा पाए, बेटे का नाम शहीद के नाम पर रखा

जितेंद्र खुद फौज में जाना चाहते थे, लेकिन एक आंख में मोतियाबिंद और लंबाई 1 इंच कम होने के कारण वे सेना में भर्ती नहीं हो पाए। अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे का नाम करनाल के शहीद 'हरदीप सिंह' के नाम पर रखा है। अब उनका सपना है कि वे अपनी जमा की गई 26 क्विंटल 'धरोहर' के लिए एक 'शहीद हॉल' (म्यूजियम) बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति की सच्ची प्रेरणा मिल सके।

