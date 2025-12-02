Hindustan Hindi News
सूरत में ‘लैला’ के साथ 140 की रफ्तार में बाइक स्टंट... और फिर एक पल में सब खत्म

सूरत में ‘लैला’ के साथ 140 की रफ्तार में बाइक स्टंट... और फिर एक पल में सब खत्म

संक्षेप:

गुजरात के सूरत में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ब्रेडलाइनर सर्कल के पास रील्स बनाने के शौकीन 10 वर्षीय प्रिंस पटेल की तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकरा गई और हेलमेट न पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

Tue, 2 Dec 2025 12:04 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
गुजरात के सूरत में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ब्रेडलाइनर सर्कल के पास सोमवार सुबह एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक जोरदार आवाज के साथ डिवाइडर से टकराई। मौके पर ही लोगों की चीखें गूंज उठीं। इस हादसे में 10 साल के बाइक सवार प्रिंस पटेल की मौत हो गई।

रील्स के जुनून ने ले ली जान

पुलिस के मुताबिक प्रिंस वीएनएसजीयू की तरफ से फ्लाइओवर उतरते हुए ब्रेडलाइनर सर्कल की ओर आ रहा था। तेज रफ्तार में बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के वक्त प्रिंस ने हेलमेट भी नहीं पहना था। ऐसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी जान चली गई।

अपनी बाइक का नाम रखा था ‘लैला'

जांच में जो बातें सामने आईं, वो चौंकाने वाली हैं। प्रिंस को बाइक राइडिंग के रील्स बनाने का बेहद शौक था। उसने अपनी बाइक का नाम भी 'लैला' रखा था। सोशल मीडिया पर उसके पुराने वीडियो अभी भी मौजूद हैं जिसमें वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में स्टंट करते नजर आ रहा है।

खटोडरा पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रिंस के मोबाइल से भी कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
