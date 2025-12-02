सूरत में ‘लैला’ के साथ 140 की रफ्तार में बाइक स्टंट... और फिर एक पल में सब खत्म

संक्षेप: गुजरात के सूरत में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ब्रेडलाइनर सर्कल के पास रील्स बनाने के शौकीन 10 वर्षीय प्रिंस पटेल की तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकरा गई और हेलमेट न पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

गुजरात के सूरत में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ब्रेडलाइनर सर्कल के पास सोमवार सुबह एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक जोरदार आवाज के साथ डिवाइडर से टकराई। मौके पर ही लोगों की चीखें गूंज उठीं। इस हादसे में 10 साल के बाइक सवार प्रिंस पटेल की मौत हो गई।

रील्स के जुनून ने ले ली जान पुलिस के मुताबिक प्रिंस वीएनएसजीयू की तरफ से फ्लाइओवर उतरते हुए ब्रेडलाइनर सर्कल की ओर आ रहा था। तेज रफ्तार में बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के वक्त प्रिंस ने हेलमेट भी नहीं पहना था। ऐसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी जान चली गई।

अपनी बाइक का नाम रखा था ‘लैला' जांच में जो बातें सामने आईं, वो चौंकाने वाली हैं। प्रिंस को बाइक राइडिंग के रील्स बनाने का बेहद शौक था। उसने अपनी बाइक का नाम भी 'लैला' रखा था। सोशल मीडिया पर उसके पुराने वीडियो अभी भी मौजूद हैं जिसमें वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में स्टंट करते नजर आ रहा है।