Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़surat police caught real rahman dakait aka raju irani wanted in many states runs 6 gang known for dangerous crimes
कई राज्यों में टेरर, 6 गैंग का सरदार, सूरत में पकड़ा गया असली रहमान डकैत

कई राज्यों में टेरर, 6 गैंग का सरदार, सूरत में पकड़ा गया असली रहमान डकैत

संक्षेप:

सूरत क्राइम ब्रांच ने बकायदा भारत के असल अपराधी रहमान डकैत की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि सूरत सिटी क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय इरानी गैंग के सरदार आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत को सूरत में किसी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 11, 2026 12:58 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
share Share
Follow Us on

रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है... इस एक डायलॉग ने फिल्म धुरंधर में निभाए एक किरदार ने अक्षय खन्ना को सदा के लिए लोगों का दीवाना बना दिया है। लोगों को फिल्म से ही मालूम चला कि पाकिस्तान के लियारी में खौफ का दूसरा नाम रहे रहमान की कितनी दहशत थी,लेकिन हम आपसे कहें कि भारत में भी एक रहमान डकैत है, तो शायद आप चौंक जाएं। गुजरात के सूरत में पुलिस को कई राज्यों तक फैले नेटवर्क और गैंग चलाकर खतरनाक वारदात को अंजाम देने वाले रहमान डकैत को गिरफ्तार किया है। रहमान डकैत का नाम असल में राजू ईरानी ऊर्फ आबिद अली उर्फ रहमान डकैत है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एमपी का ये खतरनाक अपराधी

सूरत क्राइम ब्रांच ने बकायदा भारत के असल अपराधी रहमान डकैत की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि सूरत सिटी क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय इरानी गैंग के सरदार आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत को सूरत में किसी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वह कई राज्यों में अपराध करने के लिए जाना जाता है। यह एक 'इरानी गैंग' है जो अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय है, यानी यह गैंग एक से अधिक राज्यों में अपराध करता है।

बता दें कि राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत असल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रहने वाला है। सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी भावेश रोजिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रहमान डकैत सूरत में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आया था, हमें जैसे ही सूचना मिली हमने उसे पकड़ लिया।

कई चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस की पूछताछ में इस खतरनाक अपराधी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी राजू ईरानी भोपाल के ‘ईरानी डेरा’ इलाके से अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। वह अपने भाई जाकिर अली के साथ मिलकर इस पूरे गिरोह को संभालता है। इनके नीचे 6 से ज्यादा अलग-अलग गैंग काम कर रहे हैं, जो देश के 14 राज्यों में सक्रिय हैं। राजू ईरानी फिलहाल 6 से अधिक राज्यों की पुलिस की तलाश में है और उसके खिलाफ 10 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं।

राजू उर्फ रहमान डकैत खुद अपराध करने कम जाता था। वह एक मैनेजर की तरह यह तय करता था कि कौन सी गैंग किस राज्य में जाएगी और क्या काम करेगी। यह गिरोह ज्यादातर सीनियर सिटीजन (बुजुर्गों) को अपना शिकार बनाता था। कभी खुद को पुलिस या CBI अफसर बताकर लोगों को डराते और उनके गहने उतरवा लेते थे। रास्ते में फर्जी चेकिंग के बहाने लोगों की नकदी और जेवर लूट लेते थे। लूट के अलावा यह गिरोह जमीनों पर कब्जा करने, अवैध हथियार रखने और चोरी का सामान बेचने जैसे कामों में भी शामिल है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gujarat News Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।