Surat police bust cyber slavery racket 3 held for trafficking job seekers to Myanmar सूरत में 'साइबर गुलामी' रैकेट का भंडाफोड़, बेरोजगार लड़कों को म्यांमार भेजकर डिजिटल शोषण करते थे, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Surat police bust cyber slavery racket 3 held for trafficking job seekers to Myanmar

सूरत में 'साइबर गुलामी' रैकेट का भंडाफोड़, बेरोजगार लड़कों को म्यांमार भेजकर डिजिटल शोषण करते थे

गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक 'साइबर गुलामी' रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। रैकेट के सदस्य नौकरी चाहने वाले बेरोजगार युवकों को म्यांमार भेज देते थे। वहां उन्हें साइबर अपराधियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, सूरतMon, 1 Sep 2025 08:06 PM
share Share
Follow Us on
सूरत में 'साइबर गुलामी' रैकेट का भंडाफोड़, बेरोजगार लड़कों को म्यांमार भेजकर डिजिटल शोषण करते थे

गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक 'साइबर गुलामी' रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। रैकेट के सदस्य नौकरी चाहने वाले बेरोजगार युवकों को म्यांमार भेज देते थे। वहां उन्हें साइबर अपराधियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक उत्तराखंड का और दो गुजरात के रहने वाले हैं।

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इथियोपिया के 52 बेरोजगार युवकों को म्यांमार भेजा था। वहां उन्हें साइबर अपराधियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सूरत पुलिस ने रविवार को रैकेट के मास्टरमाइंड उत्तराखंड निवासी 24 साल के नीरव चौधरी, उसके साथियों पंजाब के जीरकपुर निवासी प्रीत कामानी और सूरत निवासी आशीष राणा को गिरफ्तार किया। 21 साल का कमानी राजकोट के गोंडल शहर का निवासी है, जबकि 37 साल का राणा तापी जिले के व्यारा तालुका का रहने वाला है।

साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने हाल ही में इस सूचना की जांच शुरू की थी कि मानव तस्कर बेरोजगार युवाओं को विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर म्यांमार भेज रहे हैं। वहां उन्हें चीनी साइबर अपराधियों द्वारा संचालित फर्मों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

इसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें धोखाधड़ी, गलत तरीके से बंधक बनाने, भारतीय न्याय संहिता की मानव तस्करी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला है कि कॉलेज छोड़ने वाला चौधरी 2023 में साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक चीनी फर्म के लिए काम करने म्यांमार गया था। यह फर्म फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करके अमीर लोगों को फंसाती थी और उन्हें धोखाधड़ी वाली योजना में निवेश करने के लिए मनाती थी।

कुछ महीने बाद वह मानव संसाधन सलाहकार के रूप में एक अन्य ऐसी ही फर्म में शामिल हो गया। फिर भारत लौट आया और बेरोजगार युवाओं को बहकाकर उन्हें म्यांमार ले जाने लगा, जहां उन्हें इन गिरोहों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।

अपने सहयोगियों कामानी और राणा की मदद से चौधरी ने गुजरात के तीन लोगों सहित 52 लोगों को म्यांमार भेजा था। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को पहले थाईलैंड ले जाया गया, जहां से उन्हें सीमा पर एक नदी पार कराकर म्यांमार में तस्करी कर लाया गया। पीड़ितों से कहा गया था कि उन्हें ग्राहकों से फोन पर बात करने या कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करने जैसे काम दिए जाएंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि चौधरी को म्यांमार में तस्करी करके लाए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कथित तौर पर 3 लाख रुपए कमीशन के रूप में मिले, जबकि उसके सहयोगियों कामानी और राणा को प्रति व्यक्ति 40000 से 50000 रुपए मिले।

क्या है साइबर गुलामी

साइबर गुलामी एक तरह का डिजिटल शोषण है। इसमें लोगों की तस्करी की जाती है या उन्हें धोखाधड़ी या बल प्रयोग के माध्यम से ऑनलाइन घोटाले, फिशिंग या धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।