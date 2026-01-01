एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई थी, ढाई महीने बाद सूरत में पुलिस सुलझाई मर्डर की गुत्थी
गुजरात के सूरत में ढाई महीने बाद हत्या की एक घटना का खुलासा हुआ है। इससे पहले डॉक्टरों ने सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत होने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने जांच कर गुत्थी सुलझा ली।
इंसान की मौत की वजहें कई हो सकती हैं। कभी प्राकृतिक रूप से तो कभी लंबी बीमारियों और कभी दुर्घटनाओं में इंसान की मौत हो जाती है। कभी-कभी मौत की वजह परिजन कुछ और मानते हैं, जबकि असली वजह कुछ और होती है। ऐसा ही हुआ है गुजरात के सूरत में। यहां एक शख्स की मौत को एक्सीडेंटल मानकर भुला दिया गया था, वो मामला हत्या का निकला।
मामला करीब ढाई महीने पहले का है। सूरत के रहमतनगर इलाके में साहिल शाह नाम के शख्स की लाश मिली थी। साहिल के मृत शरीर पर चोट के निशान भी थे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट को बताया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट के निशान को देखकर पुलिस को डॉक्टरों पर शक हुआ। आखिरकार पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में टेक्सटाइल मजदूर गणेश पोलाई को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के मामले का खुलासा कर दिया।
