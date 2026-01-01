Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़surat murder police expose case which was established as natural death
एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई थी, ढाई महीने बाद सूरत में पुलिस सुलझाई मर्डर की गुत्थी

एक्सीडेंट नहीं, हत्या हुई थी, ढाई महीने बाद सूरत में पुलिस सुलझाई मर्डर की गुत्थी

संक्षेप:

गुजरात के सूरत में ढाई महीने बाद हत्या की एक घटना का खुलासा हुआ है। इससे पहले डॉक्टरों ने सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत होने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने जांच कर गुत्थी सुलझा ली।

Jan 01, 2026 11:08 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
share Share
Follow Us on

इंसान की मौत की वजहें कई हो सकती हैं। कभी प्राकृतिक रूप से तो कभी लंबी बीमारियों और कभी दुर्घटनाओं में इंसान की मौत हो जाती है। कभी-कभी मौत की वजह परिजन कुछ और मानते हैं, जबकि असली वजह कुछ और होती है। ऐसा ही हुआ है गुजरात के सूरत में। यहां एक शख्स की मौत को एक्सीडेंटल मानकर भुला दिया गया था, वो मामला हत्या का निकला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला करीब ढाई महीने पहले का है। सूरत के रहमतनगर इलाके में साहिल शाह नाम के शख्स की लाश मिली थी। साहिल के मृत शरीर पर चोट के निशान भी थे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट को बताया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट के निशान को देखकर पुलिस को डॉक्टरों पर शक हुआ। आखिरकार पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में टेक्सटाइल मजदूर गणेश पोलाई को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के मामले का खुलासा कर दिया।

ये भी पढ़ें:गुजरात में छोटी सी बहस और शुरू हो गई पत्थरबाजी; पुलिस ने 30 को हिरासत में लिया
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।