सूरत में मर्डर के आरोपी ने छापेमारी में पुलिस पर किया चाकू से हमला, फिर हो गया एनकाउंटर

संक्षेप: गुजरात की सूरत पुलिस ने गुरुवार को मर्डर केस में वॉन्टेड सलमान उर्फ ​​सलमान लस्सी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भेस्तान थाना इलाके में शकील बांद्रा की हत्या करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की टीम को सलमान के नवसारी जिले के एक गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी।

गुजरात की सूरत पुलिस ने गुरुवार को मर्डर केस में वॉन्टेड सलमान उर्फ ​​सलमान लस्सी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भेस्तान थाना इलाके में शकील बांद्रा की हत्या करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की टीम को सलमान के नवसारी जिले के एक गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने जब गांव में छापेमारी की तो इस दौरान सलमान ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में पैर गोली लगने वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसीपी भावेश रोजिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, "23 अक्टूबर, 2025 को सूरत के भेस्तान थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, जिसमें शकील बांद्रा नाम के एक युवक की चाकू और पाइप से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी सलमान उर्फ ​​सलमान लस्सी वॉन्टेड था।"

सलमान पर 16 आपराधिक मामले डीसीपी ने आगे बताया कि आरोपी ने चाकू और पाइप से शकील की हत्या की थी और पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। वह एक कुख्यात अपराधी है जिसके नाम पर हत्या, हत्या की कोशिश और अन्य गंभीर अपराधों सहित कम से कम 16 पुलिस केस दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच को उसके बारे में सूचना मिलने के बाद सूरत के नवसारी जिले में रेड की गई, जहां सलमान छिपा हुआ था। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे पास के अस्पताल और बाद में इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।