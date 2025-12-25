10वीं मंजिल से गिरा और 8वीं मंजिल पर एक घंटे तक उलटा झूलता रहा; बच गई जान
जाको राखे साइयां...; गुजरात में यह कहावत एक फिर चरितार्थ हुई। एक आदमी नींद में एक अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिर गया, लेकिन 8वीं मंजिल की खिड़की में फंस गया। करीब एक घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हवा में झूलते इस आदमी को बचा लिया गया।
गुजरात के सूरत के जहांगीराबाद इलाके में टाइम्स गैलेक्सी बिल्डिंग में एक आदमी नींद में 10वीं मंजिल से गिर गया। हालांकि, वह 8वीं मंजिल की खिड़की में फंस गया, जिसके बाद उसे बचा लिया गया।
गुरुवार को 57 साल का एक आदमी अपने 10वीं मंजिल के फ्लैट से नींद में फिसल गया। उसके बाद नीचे गिरते हुए वह आठवीं मंजिल की खिड़की के बाहर लगी लोहे के एंगल में फंस गया। अधिकारियों ने बताया कि नितिन आदिया नामक यह आदमी एक घंटे तक दर्द से कराहते हुए उलटा लटका रहा, जिसके बाद उसे बचाया गया। उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आदिया सूरत के जहांगीराबाद इलाके में टाइम्स गैलेक्सी बिल्डिंग स्थित अपने फ्लैट की खिड़की के पास सो रहा था। तभी वह गलती से गिर गया। उन्होंने बताया कि दो मंजिल नीचे एक खिड़की के बाहर लगी लोहे की ग्रिल में फंसने के कारण आदिया बच गया।
सुबह करीब 8 बजे आपातकालीन सूचना मिलने पर जहांगीरपुरा, पालनपुर और अडाजन के दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि दसवीं मंजिल से रस्सियों और बेल्टों की मदद से उस आदमी को आठवीं मंजिल की सामने वाली खिड़की से सुरक्षित अंदर लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव के तुरंत बाद आदिया को एम्बुलेंस से गुरुकृपा अस्पताल ले जाया गया।
