सूरत: बुलेट ट्रेन के पुल से गिरी लोहे की प्लेट, नाव में सवार पिता-बेटी की मौत; पकड़ रहे थे मछली

संक्षेप:

तीनों नाव में सवार होकर निर्माणधीन पुल के खंभे और नदी के किनारे के बीच एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उसी दौरान क्रेन लोहे की प्लेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रही थी तभी वह सीधा नाव पर जा गिरी।

Jan 25, 2026 10:08 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
सूरत के कथोरे गांव के पास तापी नदी पर एक भयावह हादसा सामने आया है। यहां शनिवार को बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे पुल से एक भारी लोहे की प्लेट गिरने से पिता और बेटी की मौत हो गई। पिता की उम्र 35 साल थी तो बेटी की उम्र 9 साल थी।

मृतकों की पहचान मोहसिन इकबाल शेख और हुमा के रूप में हुई है। हादसा तब हुआ जब वे नदी में मछली पकड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक भारी लोहे की प्लेट क्रेन से फिसलकर उनकी नाव पर आ गिरी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, पिता और बेटी के अलावा नाव में शख्स की पत्नी भी मौजूद थी। तीनों नाव में सवार होकर निर्माणधीन पुल के खंभे के नीच और नदी के किनारे के बीच एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान क्रेन लोहे की प्लेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रही थी तभी वह सीधा नाव पर जा गिरी।

तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया

घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर घायलों को निकाला। घायलों को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शेख और उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में महिला की जान बच गई।

सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद नहीं

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जहां पुल बनाया जा रहा है वहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि हादसा किसी की लापरवाही से हुआ या फिर सुरक्षा संबंधी चूक हुई। वहीं घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

पूरे मामले पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने एक बयान में कहा है कि 'घटना शाम लगभग 4:45 बजे हुई। एक मजदूर ने एक महिला की आवाज सुनी जिसके बाद अन्य मजदूर वहां एकत्रित हो गए। इसके बाद महिला को बचाया गया जिसके बाद नाव में सवार अन्य दो लोगों को निकाला गया जिन्हें बाद में मृत घोषित किया गया।'

