सूरत में बेरोजगार पति ने डायटीशियन पत्नी को उतारा मौत के घाट, एक चिट से कैसे हुआ खुलासा
गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक शख्स अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी।
गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक शख्स अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। लेकिन इसके दो दिन बाद पति खुद गायब हो गया। साथ में एक नोट भी छोड़ गया। इस नोट में जो लिखा था वो होश उड़ाने वाला था। कुछ दिनों पहले लापता हुई पत्नी की हत्या की गई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति था। पति कुछ सालों से बेरोजगार था और पत्नी डायटीशियन थी। जानकारी के मुताबिक, उसी ने पत्नी की हत्या की और शव पर सीमेंट और फोम लगाकर एक बॉक्स में बंद कर दिया। गायब होने से पहले पति 40 साल के विशाल साल्वी ने खुद उस नोट में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया था कि पत्नी शिल्पा का शव सलाबतपुरा इलाके में स्थित उसके पुराने पुश्तैनी घर में रखे बॉक्स में है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा और विशाल की शादी साल 2010 में हुई थी और उनके दो बेटे है। एक 13 साल का और एक 8 साल का। शिल्पा पेशे से डायटीशियन थी और उसने हाल ही में एक क्लिनिक भी खोला था। जबकि विशाल कुछ सालों से बेरजगार था। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।
पत्नी के चरित्र पर शक
विशाल को शिल्पा के चरित्र पर शक था। शिल्पा विशाल को अपना फोन भी चेक करने नहीं देती थी जिससे झगड़े और बढ़ते चले गए। विशाल ने अपने कबूलनामे में लिखा कि वह अपनी शादी के तीन साल बाद से ही शिल्पा के रवैये में आए बदलाव और उनके रिश्तों में पैदा हुए शक से परेशान था और आखिरकार उसने 20 अप्रैल 2026 को इस वारदात को अंजाम दिया।
पति ने चिट में अपने कबूलनामे में लिखा, मैंने जो अपराध किया है, उसके लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं। इस मामले की जानकारी किसी और को नहीं थी। इससे जुड़े सबूत मेरे सबसे पुराने निवास स्थान पर मौजूद हैं। मेरी पत्नी शिल्पा उसी मकान में है। पुलिस जब बताए गए पते पर पहुंची, तो वहां एक जर्जर घर के भीतर सीमेंट से भरा हुआ एक बॉक्स मिला। बॉक्स खोलने पर पुलिस को शिल्पा का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच अनुसार, शिल्पा की हत्या करीब चार-पांच दिन पहले ही कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी विशाल को शहर के बाहरी इलाके से ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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