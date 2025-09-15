surat hotel sex racket 13 thai girls recused दरवाजा तोड़ घुसी पुलिस, 13 विदेशी लड़कियां और 5 ग्राहक आपत्तिजनक हालत में मिले, Gujarat Hindi News - Hindustan
दरवाजा तोड़ घुसी पुलिस, 13 विदेशी लड़कियां और 5 ग्राहक आपत्तिजनक हालत में मिले

गुजरात के सूरत शहर में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जहांगीरपुरा इलाके में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने शनिवार रात छापेमारी करके इस धंधे का खुलासा किया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, सूरतMon, 15 Sep 2025 10:17 AM
गुजरात के सूरत शहर में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जहांगीरपुरा इलाके में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने शनिवार रात छापेमारी करके इस धंधे का खुलासा किया। होटल में थाईलैंड की 13 लड़कियों को बरामद किया गया जिनके जरिए यह हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। होटल से पांच ग्राहक और चार स्टाफ समेत नौ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

एक गोपनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ए एन गाबानी की टीम होटल में चौथे फ्लोर पर पहुंची तो पाया कि होटल का दरवाजा अंदर से बंद है। सेक्स रैकेट चलने की पुख्ता जानकारी होने की वजह से पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची और आरोपियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया।

जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें होटल मैनेजर रूपेश मिश्रा उर्फ मैक्सी और बिपिन बाबारिया उर्फ बंटी, संजय हिंगड़े और राहुल सोलंकी (हाउस कीपिंग स्टाफ) शामिल हैं। इसके अलावा पांच ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया।

जांच में पाया गया कि रैकेट का मास्टरमाइंड वांछित विजय कस्तूरे है। उसे छह महीने पहले भी इसी होटल से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद उसने दोबारा इस धंधे को शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को थाई लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थीं। क्यूआर कोड के जरिए पैसा लिया जाता था और फिर ग्राहक होटल में पहुंचते थे।

लड़कियों को ऑन डिमांड होटल से बाहर ग्राहकों के घर या अन्य होटल में भी ले जाया जाता था। पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, कैश, कंडोम आदि बरामद किए हैं। जांच के दौरान लड़कियां पासपोर्ट नहीं दिखा पाईं।

