सूरत में प्रदीप गुरु के जाली नोटों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, चीन से मंगवाई थी मशीनें; 10 लाख रुपए मार्केट में खपाए
पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस बात की आशंका है कि उन्होंने बाजार में 10-12 लाख रुपए की नकली करेंसी चलाई हो।' इस मामले में फिलहाल जोतांगिया, थुम्मर, मावानी, रमेश भालर, दिव्येश राणा, भरत काकड़िया और एक महिला फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।
गुजरात की सूरत क्राइम ब्रांच ने नकली भारतीय नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के मास्टरमाइंड की पहचान श्री सत्यम योग फाउंडेशन के योग शिक्षक प्रदीप जोतांगिया उर्फ 'प्रदीप गुरुजी' के रूप में हुई है, जिसने इस काले कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस की पूछताछ में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों का कहना है कि वे लगभग 10 से 12 लाख रुपए की नकली करेंसी बाजार में चला चुके हैं।
क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एसजे जडेजा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि श्री सत्यम योग फ़ाउंडेशन 2020 के बाद से सक्रिय नहीं था, और इसके बैंक खाते से बहुत कम लेन-देन हुए थे। उन्होंने बताया कि सातों आरोपी लगभग छह महीने पहले अशोक मावानी के घर पर मिले थे, और उन्होंने नकली करेंसी छापने का फैसला किया था।
एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सत्यम योग फ़ाउंडेशन के योग टीचर प्रदीप जोतांगिया और सह-आरोपी मुकेश थुम्मर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने निजी फायदे के लिए नकली नोट छापे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोतांगिया उर्फ प्रदीप गुरुजी को इस धंधे का आधा मुनाफा मिलना था, जबकि बाकी मुनाफा अन्य छह लोगों में बराबर बांटा जाना था।
जोतांगिया फरवरी 2026 में चीन के गुआंगझाऊ गया था, और अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग मशीनें खरीदने के लिए एक एजेंट से मिला था। वहां उसने उच्च-गुणवत्ता वाले सिक्योरिटी थ्रेड पेपर के भुगतान पर भी चर्चा की। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने मशीनरी और कागज के भुगतान के लिए हवाला चैनल के जरिए चीन को 17.5 लाख रुपए भेजे थे।
पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस बात की आशंका है कि उन्होंने बाजार में 10-12 लाख रुपए की नकली करेंसी चलाई हो।' इस मामले में फिलहलाजोटांगिया, थुम्मर, मावानी, रमेश भालर, दिव्येश राणा, भरत काकड़िया और एक महिला फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक कार से 500 रुपए के 42,000 जाली नोट जब्त किए जाने के बाद योग शिक्षक प्रदीप जोतांगिया, मुकेश थुम्मर, अशोक मावानी, रमेश भालर, दिव्येश राणा, भरत काकड़िया और एक महिला को पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सूरत के एक घर से भी जाली नोटों की एक बड़ी खेप बरामद की गयी। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को एक सफेद एसयूवी वाहन के अंदर एक काले बैग से नोटों के बंडल बरामद किए गए।
अहमदाबाद अपराध शाखा के निरीक्षक एस.जे. जडेजा ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं- 178, 180, 181 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रदीप गुरुजी के नाम से मशहूर आरोपी प्रदीप जोतांगिया ने 2008 में कामरेज में श्री सत्यम योग फाउंडेशन की स्थापना की थी और धन की कमी होने पर जाली नोट छापने की साजिश रची। एक अधिकारी ने बताया कि योग फाउंडेशन से जुड़े आरोपियों ने चार महीने पहले नकली नोट छापना शुरू किया था। उन्होंने यह भी बताया कि जोतांगिया ने 2018 में कामरेज में वित्तीय विवाद की वजह से आत्महत्या का प्रयास भी किया था।
पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का मुखिया मुकेश थुम्मर है, जिसने प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन आदि की व्यवस्था की थी और डिजिटल पेमेंट गेटवे का उपयोग कर अलीबाबा जैसे ऑनलाइन मंचों के माध्यम से चीनी स्रोतों से आरबीआई के चिह्नों से मिलते-जुलते सुरक्षा धागे वाले कागज भी मंगवाए थे।
पुलिस ने बताया कि जिस एसयूवी वाहन से जाली नोट जब्त किए गए थे, उस पर 'वीवीआईपी' का स्टिकर और 'श्री सत्यम योग फाउंडेशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त' की नंबर प्लेट भी लगी हुई थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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