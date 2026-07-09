सूरत में प्रलय जैसे हालात: बाढ़ से सड़कें नदियां और कई इलाके डूबे, 3800 से अधिक रेस्क्यू; 9 मौतें
Surat Flood: गुजरात के सूरत शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें नदियां बन गई और कई इलाके डूब गए। 3800 से अधिक रेस्क्यू किए गए हैं। कम से कम 9 की मौत हो गई।
Surat Flood: गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले 24 गंटे में 358 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। अधिकारियों के अनुसार 3,800 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में बिजली का करंट लगने, पेड़ गिरने और डूबने से नौ लोगों की मौत हो गई। शहर के कई घरों, व्यावसायिक परिसरों और दुकानों में पानी भर गया।
अधिकारियों के अनुसार, वराछा स्थित पोद्दार आर्केड की भूतल की दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो गईं। जलभराव के कारण सिटी बस सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित रहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग घुटनों तक पानी में चलते दिखाई दिए। जलमग्न क्षेत्रों में ऊंची इमारतों में रह रहे लोगों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं।
सूरत में प्रलय जैसे हालात
गुजरात की स्मार्ट सिटी सूरत में बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। बुधवार को पुलिस ने कई इलाकों से शव बरामद किए। डिंडोली में चार शव मिले। भेस्तान में दो सगे भाई डूब गए। पांडेसरा में 9 साल के दिव्यांग बच्चे की भी डूबने से मौत हो गई।
बारिश थमने के बाद भी निचले इलाकों में पानी भरा है। कई जगह कमर तक पानी जमा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। कई परिवार राहत शिविरों और रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। परवत पाटिया, मॉडल टाउन, सानिया हेमाड, गोदादरा रोड, आजाद नगर, मीठी खाड़ी-लिंबायत, सिमाडा, सरथाना और कुंभारिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
कई इलाके डूबे,सड़कें नदियां बनीं
उफनते नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। शहर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी प्रभावित हुआ। सिमाडा में सिटी बसें पानी में फंस गईं। कई सड़कें अब भी जलमग्न हैं। कार, ट्रक और दोपहिया वाहन जगह-जगह फंसे हुए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कपड़ा बाजारों के बेसमेंट में पानी भर गया। दुकानों और गोदामों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में बदबू फैलने लगी है। सीवेज, गाद और कचरे से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सफाई कर्मचारी लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं।
एनडीआरएफ टीमें राहत कार्यों में जुटी
बाढ़ और प्रलय जैसे हालातों के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत कार्य में लगी हैं। फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3800 से अधिक लोग सिर्फ सूरत से बचाए गए हैं। नवसारी से 120 और अमरेली से 116 लोगों का रेस्क्यू हुआ। 5,944 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
मुख्यमंत्री आज करेंगे दौरा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को सूरत और वलसाड जाएंगे। वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।
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