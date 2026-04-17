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बेटी के भागने का लेने था बदला, पूरे परिवार को जहर वाले लड्डू खिलाने की साजिश; सूरत में खौफनाक कांड का खुलासा

Apr 17, 2026 07:09 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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गुजरात के सूरज जहर कांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शालिग्राम स्टेट्स सोसायटी में जहरीले लड्डू खिलाखर गोवर्धनभाई डोंडा के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन षाबेन महेंद्रभाई नकराणी ही थीं।

बेटी के भागने का लेने था बदला, पूरे परिवार को जहर वाले लड्डू खिलाने की साजिश; सूरत में खौफनाक कांड का खुलासा

गुजरात के सूरत जहर कांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शालिग्राम स्टेट्स सोसायटी में जहरीले लड्डू खिलाखर गोवर्धनभाई डोंडा के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन उषाबेन महेंद्रभाई नकराणी ही थीं। उषा ने खुद अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया है कि उसने ही 10 अप्रैल को बूंदी के लड्डुओं में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें गोवर्धनभाई डोंडा के घर के आगे छोड़ दिया था जिसे गोवर्धनभाई डोंडा और उनके परिवार ने प्रसाद समझकर खा लिया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना करीब 3 बजे की है। गोवर्धनभाई घर लौटे, तो उन्हें दरवाजे पर लड्डुओं का एक बैग टंगा मिला। इसे भगवान का प्रसाद समझकर वे घर के अंदर ले आए, जिसके बाद उन्होंने और उनकी बहू किरण ने उन लड्डुओं का सेवन किया। लड्डू खाने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आने लगे और वे बेहोश होकर गिर पड़े। गोवर्धनभाई की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, वहीं किरण की तबीयत भी काफी बिगड़ गई।

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कैसे हु खुलासा?

परिवार की बेटी ईशा को लड्डुओं में कुछ मिले होने का शक हुआ तो उसने बचे हुए लड्डुओं को तोड़कर देखा। उसे हर लड्डू के अंदर तीन से चार साबुत दवाइयां छिपी हुई मिलीं। ईशा ने तुरंत अपने पिता और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे फोरेंसिक जांच के लिए ठोस सबूत मिल सके।

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क्यों रची खौफनाक साजिश?

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी उषाबेन और डोंडा परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। दरअसल, आठ महीने पहले उषाबेन की बेटी ने लव मैरिज के लिए घर छोड़ दिया था और आरोपी को शक था कि इसमें डोंडा परिवार की बहू किरण ने उसकी मदद की थी। इसी बदले की आग में उषाबेन ने जहर देने की साजिश रची। फिलहाल डोंडा परिवार गहरे सदमे और डर के साये में है। बहू का कहना है कि अगर उन लोगों ने एक भी ज्यादा लड्डू खाया होता तो शायद पूरा परिवार खत्म हो जाता।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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