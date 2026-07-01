सूरत में बिना आदेश क्यों गिराई गई 80 झुग्गियां? नगर निगम के पांच अधिकारी सस्पेंड
सूरत नगर निगम इस मामले में किसी भी भूमकि से इनकार कर दिया है। वहीं जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए पांच अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
गुजरात के सूरत नगर निगम (एसएमसी) के पांच अधिकारियों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लिया गया है। मई में नासिरनगर इलाके में लगभग 80 झुग्गियों को 'रहस्यमय' तरीके से गिराए जाने के मामले में इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर निकाय के उस दावे के कुछ दिनों बाद की गई है जिसमें कहा गया है कि अभियान में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय जांच
एसएमसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 30 मई को की गई तोड़-फोड़ की जांच करने वाली एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई है।इसमें कहा गया है कि अधिशासी अभियंता सुजलकुमार प्रजापति और जयांग जीवन रामजीवाला, उप अभियंता अर्पण परमार, सहायक अभियंता मोनिक गढ़िया और कनिष्ठ अभियंता नरेशकुमार गलचर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके।
एसएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने कहा था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि नगर निकाय के अधिकारी सड़क की सीमा तय करने के लिए ही उस जगह पर गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उस बिल्डिंग बनाने वाले के फायदे के लिए की गई, जिसकी उस जमीन में दिलचस्पी थी। भाजपा ने इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
जांच समिति के नतीजों का नहीं हुआ खुलासा
वहीं नगर निकाय ने जांच समिति के नतीजों का खुलासा नहीं किया और न ही तोड़-फोड़ की कार्रवाई में निलंबित किए गए अधिकारियों की कथित भूमिका के बारे में कोई जानकारी दी।नासिरनगर में लगभग 80 झुग्गियों को गिराए जाने से विवाद शुरू हो गया है। एसएमसी ने इसमें किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया और मीडिया में आई खबरों के बाद जांच के आदेश दिए।
एक निवासी ने भी तोड़-फोड़ की कार्रवाई को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था और दावा किया कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद असलम साइकिलवाला ने आरोप लगाया था कि तोड़े गए ज्यादा घर 40 से 50 साल पुराने थे और उनके मालिक SMC को प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे थे।
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अदिति शर्मा
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