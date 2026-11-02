ब्राह्मण विरोधी बयान; अनुराग कश्यप के खिलाफ सूरत कोर्ट का जमानती वारंट, क्या चूक
सूरत की एक अदालत ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला पिछले साल सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की गई उनकी कथित विवादित टिप्पणियों से संबंधित है।
सूरत की एक अदालत ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला पिछले साल सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। बताया जाता है कि इस मामले में अनुराग कश्यप अदालत में पेश नहीं हुए थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेवी चौहान ने कश्यप के खिलाफ यह जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।
अदालत ने मई महीने में एक याचिका पर अनुराग कश्यप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 192 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 352(2) (झूठी अफवाहें फैलाना) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने वकील कमलेश रावल की याचिका पर उक्त आदेश दिया। कमलेश रावल कुछ हिंदूवादी संगठनों के कानूनी सलाहकार भी हैं।
अदालत ने न्यायिक कार्यवाही के लिए अनुराग कश्यप को समन भेजा था। हालांकि अनुराग कश्यप कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अधिवक्ता कमलेश रावल ने बताया कि अनुराग कश्यप जब सोमवार को भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। इस जमानती वारंट का मतलब है कि आरोपी व्यक्ति अदालत की ओर से तय की गई जमानत राशि जमा करके रिहाई पा सकता है।
अधिवक्ता कमलेश रावल ने बताया कि हमने शुरुआत में एक याचिका दाखिल कर के सत्यापन के लिए अनुराग कश्यप की अदालत में मौजदगी की मांग की थी लेकिन फिल्म निर्माता पेश ही नहीं हुए। इसके बाद अदालत की ओर से उनको फिर से समन जारी किया गया लेकिन वह फिर भी नहीं आए। अदालत ने आदेश दिया कि अखबार में सूचना प्रकाशित कराई जाए। अखबार में सूचना छपवाई गई फिर भी अनुराग कश्यप पेश नहीं हुए।
अब अदालत ने अनुराग कश्यप के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता ने 16 अप्रैल, 2025 को अनुराग कश्यप की ओर से की गई विवादित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। अनुराग कश्यप ने एक्स पर विवादित पोस्ट किया था। इसके बाद जब आदित्य नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट पर आपत्ति जताई तो अनुराग कश्यप ने उसे फटकारते हुए एक पोस्ट में पूछा था कि ब्राह्मण होकर तुमने क्या हासिल कर लिया है?
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