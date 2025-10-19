सूरत में बर्थडे पार्टी में शराब पीता पकड़ा बिजनेसमैन का बेटा, पुलिस से भी झड़प; पिता गिरफ्तार
संक्षेप: शराबबंदी वाले राज्य गुजरात से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सूरत में एक बिजनेस मैन के बर्थडे पर होटल बड़ी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में बिजनेसमैन का बेटा शराब पीता पकड़ा गया। इस बीच पुलिस की छापेमारी हो गई।
शराबबंदी वाले राज्य गुजरात से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सूरत में एक बिजनेस मैन के बर्थडे पर होटल बड़ी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में बिजनेसमैन का बेटा शराब पीता पकड़ा गया। इस बीच पुलिस की छापेमारी हो गई। पुलिस ने होटल के पास खड़ी गाड़ी से कई शराब के कैन बरामद किए जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दो लोगों में से एक बिजनेसमेन भी है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसमैन समीर शाह के बर्थडे पर एक होटल में बड़ी पार्टी रखी गई थी। इसी दौरान समीन का 19 साल का बेटा अन्य कुछ लोगों के साथ एक गाड़ी के अंदर बैठकर शराब पीने लगा। पुलिस को इसकी सूचना लगी और तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस गाड़ी के अंदर शराब पी रहे लोगों की वीडियो बनाने की कोशिश करने लगी। इतने मे बिजनेसमैन के बेटे ने गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस के साथ बजसलूकी करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का पुलिसकर्मियों को धक्का देता और हाथापाई करता नजर आ रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने किसी तरह लड़के को कंट्रोल किया तो वहां उसके पिता आ गए। आरोप है कि पिता ने भी अपने कनेक्शन के दम पर पुलिस को धमकाने की कोशिश की। इसके बाद वहां दो महिलाएं भी आ गई। उन्होंने पुलिस से लड़के को छोड़ने की अपील की। पुलिस ने बताया है कि गाड़ी ने 9 शराब की कैन, 7 मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
