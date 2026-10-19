अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दोषी मोहम्मद तनवीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत; फांसी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने तनवीर की याचिका स्वीकार करते हुए रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य मोहम्मद तनवीर को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने मोहम्मद तनवीर की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक से तनवीर के व्यवहार, काम और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी है।
हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है सजा
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दोषी मोहम्मद तनवीर की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। तनवीर ने गुजरात हाई कोर्ट के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 38 सदस्यों की मौत की सजा बरकरार रखी थी।
70 मिनट के भीतर हुए थे 21 बम धमाके
अदालत ने सजा बरकरार रखने के प्रमुख कारणों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत, साजिश की व्यापकता और बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के इरादे का उल्लेख किया था। अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में 26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। इनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी। इन सीरियल बम धमाकों में 200 से अधिक लोग जख्मी हुए थे।
मूल रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य मोहम्मद तनवीर की मौत की सजा पर रोक लगा दी। अपीलकर्ता मोहम्मद तनवीर को मौत की सजा पर रोक रहेगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय से मामले के मूल रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया।
8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 8 हफ्ते के भीतर तनवीर से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट पेश करने को कहा। उसने संबंधित जेल अधीक्षक को भी 8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसमें जेल में तनवीर की ओर से किए गए काम की प्रकृति और उसके आचरण और व्यवहार का ब्योरा तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 12 हफ्ते बाद होगी।
स्पेशल कोर्ट ने 38 को सुनाई थी सजा-ए-मौत
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को भी मामले के एक अन्य दोषी अहमद बावा उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी थी। मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों द्वारा दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट निचली स्पेशल कोर्ट के फरवरी 2022 के फैसले को बरकरार रखा था। इसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
इस आतंकी वारदात के लिए सजा-ए-मौत ही उचित
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि इन 38 दोषियों के आपराधिक इतिहास और उनकी भूमिकाओं से यह साबित होता है कि उन्होंने ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया, जिसके लिए मौत की सजा ही उचित है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि सजा सुनाने से पहले स्पेशल कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया था।
दोषियों के इस गुनाह के लिए फांसी ही उचित
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि मरने वालों की संख्या बड़ी साजिश का खुलासा करती है। आरोपियों का इरादा समाज में दहशत फैलाने का था। दोषियों का बर्ताव, साजिश का दायरा और अमानवीय और कायराना हरकत में बेगुनाहों की मौत फांसी की सजा को सही ठहराते हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बाकी 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।
49 को ठहराया गया था दोषी
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि यह साबित हो चुका है कि दोषी आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में शामिल थे। गुनहगारों ने स्कूटर, प्लास्टिक कंटेनर और घड़ियों का इंतजाम किया और अन्य के लिए छिपने की जगह भी उपलब्ध कराई। अहमदाबाद धमाकों से जुड़े 20 मामलों और सूरत में मिले बिना फटे बमों से जुड़े 15 मामलों कुल 35 मामलों को एक साथ मिलाने के बाद 78 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। इनमें से 49 को दोषी ठहराया गया था। फरवरी 2022 का स्पेशल कोर्ट का फैसला ऐसा पहला मामला था, जिसमें किसी विशेष अदालत ने एक ही केस में 38 को मौत की सजा सुनाई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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