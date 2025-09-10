सुप्रीम कोर्ट की SIT ने वंतारा से पूछे 200 सवाल; जांच में CBI, ED समेत 16 एजेंसियां शामिल

जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए रिलायंस समूह द्वारा जामनगर में स्थापित वंतारा से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने लगभग 200 सवाल पूछे हैं। जांच में सीबीआई, ईडी समेत 16 एजेंसियां शामिल हैं। वंतारा पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनी है।

रिलायंस समूह के वंतारा से उस पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जानवरों के बचाव और पुनर्वास के प्रबंधन पर लगभग 200 सवाल पूछे हैं, ऐसा इसकी जानकारी रकने वाले दो लोगों ने बताया है। इनमें से एक ने बताया है कि सवालों के दायरे में वित्तीय लेनदेन का गहराई से हिसाब, विदेश से जानवर लाने की प्रक्रिया, वन्यजीव और चिड़ियाखाना के संचालन नियमों का अनुपालन, जानवरों के रखरखाव की मानक सुविधा और विदेश या दूसरे राज्यों से जानवरों को लाने में अपनाई गई प्रक्रिया शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी ने पिछले सप्ताह तीन दिन वंतारा के अंदर सुविधा और व्यवस्था की जांच की। इसकी जानकारी रखने वाले एक दूसरे आदमी ने बताया कि टीम में शामिल उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले और सीमा शुल्क विभाग के अपर आयुक्त अनीष गुप्ता ने वंतारा के मुख्य वित्त अधिकारी, निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।