सुप्रीम कोर्ट की SIT ने वंतारा से पूछे 200 सवाल; जांच में CBI, ED समेत 16 एजेंसियां शामिल
जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए रिलायंस समूह द्वारा जामनगर में स्थापित वंतारा से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने लगभग 200 सवाल पूछे हैं। जांच में सीबीआई, ईडी समेत 16 एजेंसियां शामिल हैं। वंतारा पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनी है।
रिलायंस समूह के वंतारा से उस पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जानवरों के बचाव और पुनर्वास के प्रबंधन पर लगभग 200 सवाल पूछे हैं, ऐसा इसकी जानकारी रकने वाले दो लोगों ने बताया है। इनमें से एक ने बताया है कि सवालों के दायरे में वित्तीय लेनदेन का गहराई से हिसाब, विदेश से जानवर लाने की प्रक्रिया, वन्यजीव और चिड़ियाखाना के संचालन नियमों का अनुपालन, जानवरों के रखरखाव की मानक सुविधा और विदेश या दूसरे राज्यों से जानवरों को लाने में अपनाई गई प्रक्रिया शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी ने पिछले सप्ताह तीन दिन वंतारा के अंदर सुविधा और व्यवस्था की जांच की। इसकी जानकारी रखने वाले एक दूसरे आदमी ने बताया कि टीम में शामिल उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले और सीमा शुल्क विभाग के अपर आयुक्त अनीष गुप्ता ने वंतारा के मुख्य वित्त अधिकारी, निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।
जांच की जानकारी रखने वाले पहले व्यक्ति के मुताबिक एसआईटी के सदस्यों ने जानवरों के ट्रांसफर, फंडिंग, वेटरनरी सुविधा और कानूनी इजाजत के दस्तावेजों की पड़ताल की। टीम ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून, चिड़ियाघर के नियमों और अंतरराष्ट्रीय परंपराओं के अनुपालन को परखने के लिए वंतारा में बने जानवरों के बाड़, क्वारंटाइन सुविधा और चिकित्सा व्यवस्था की भी जांच की।
जानकार पहले व्यक्ति के मुताबिक एसआईटी ने जांच में मदद के लिए 16 दूसरी एजेंसियों को भी बुलाया है, इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB), राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क और गुजरात पुलिस शामिल हैं। जांच टीम ने त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम के वन और वन्यजीव अधिकारियों को भी बुलाया है, जिन राज्यों से हाथी समेत दूसरे जानवरों को जामनगर के वंतारा लाया गया है। एसआईटी विदेश से लाए गए जानवरों के अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर की भी जांच करेगी। पहले व्यक्ति ने बताया- “एसआईटी सीधे और दस्तावेजी जवाब मांग रही है और उसने संकेत दिया है कि वो जवाब में किए गए दावों की दोतरफी पड़ताल भी करेगी।”
एसआईटी जांच को लेकर हिन्दुस्तान टाइम्स के सवाल पर वंतारा के एक प्रवक्ता ने कहा- “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे आदर के साथ मान रहे हैं। वंतारा पारदर्शिता, दया और कानून के पूर्ण अनुपालन को प्रतिबद्ध है।” प्रवक्ता ने कहा- “जानवरों का बचाव, पुनर्वास और देखभाल हमारा मिशन और फोकस बना हुआ है। हम एसआईटी को पूरा सहयोग करेंगे और जानवरों के कल्याण को अपने सारे प्रयासों के केंद्र में रखकर अपना काम निष्ठा के साथ जारी रखेंगे। हमारा आग्रह है कि बिना किसी अटकलबाजी के इस प्रक्रिया को पूरा होने दिया जाए, जो उन जानवरों के हित में है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं।”
