सोमनाथ से नहीं हटाया नॉन-वेज बैन; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मिठाई खाकर मनाइए दिवाली
देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले को जल्दी निपटाने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास मौजूद मांसाहारी भोजनालयों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट की ओर से जारी अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। हाई कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी खाना तैयार करने, बिक्री या भंडारण करने पर तत्काल रोक लगाई है।
देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले रेस्तरां मालिकों ने दलील दी कि इस फैसले से कारोबार खत्म हो जाएगा और देश के 80 फीसदी लोग मांस खाते हैं। अदालत ने कहा कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है और इस चरण में कुछ नहीं कहा जाएगा। बेंच ने कहा, 'हमें सुंतलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं।' हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट से कहा कि जितनी जल्दी संभव हो इस मामले में अंतिम फैसला दे दिया जाए।
10 अगस्त को डीएम ने लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम हाई कोर्ट से सुनवाई तेज करने की अपील करेंगे। यह अंतरिम चरण में है।' बेंच ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मिठाई खाकर रोशनी का त्योहार (दिवाली मनाइए), वेज-नॉन वेज को किनारे रख दीजिए।' यह मामला 10 अगस्त को डीएम की ओर से जारी नोटिफिकेशन से जुड़ा है। इस आदेश के जरिए कुछ इलाकों में दुकानों, रेस्तरां और सड़क किनारे मांसाहारी उत्पादों को पकाने, बिक्री या भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। प्रतिबंध वाले इलाकों में सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे वाले सभी इलाके और कुछ रास्ते हैं।
डीएम के आदेश को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती
इन इलाकों में कारोबार चलाने वाले रेस्तरां मालिकों ने डीएम के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 अक्टूबर को याचिका स्वीकार करते हुए गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने दलील दी कि त्योहार के समय कुछ विशेष क्षेत्रों मीट, मछली और मांसाहारी भोजन से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और असुविधा होती है। सिंगल बेंच ने नॉन वेच की बिक्री से बैन हटाने का आदेश दिया लेकिन डिविजन बेंच ने अंतरिम आदेश के तहत इस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप