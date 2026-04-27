आसाराम के आश्रम को राहत; SC ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में आसाराम आश्रम की जमीन पर 4 मई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से अगली सुनवाई तक तोड़-फोड़ न करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने आश्रम की जमीन पर 4 मई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। गुजरात सरकार इस 45 हजार वर्ग मीटर जमीन को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वापस लेना चाहती है। आश्रम ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अतिक्रमण और पट्टे के उल्लंघन के आधार पर जमीन खाली करने को कहा गया था। सर्वोच्च अदालत ने पाया कि पहली नजर में ट्रस्ट को उचित नोटिस नहीं दिए गए थे।
अदालत ने मांगे दस्तावेज
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने गुजरात सरकार से विवादित जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च अदालत ने पहली नजर में पाया कि आसाराम के ट्रस्ट को नोटिस नहीं भेजे गए थे। बेंच ने सरकार को 3 दिन के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही ट्रस्ट को भी 3 दिन का और समय दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि विवादित जमीन पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।
ट्रस्ट को नोटिस नहीं भेजे गए
सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार के लिए तय की है। जस्टिस मेहता ने गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट को नोटिस नहीं भेजे गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि उचित नोटिस जारी किए गए थे। पट्टे की शर्तों का कई बार उल्लंघन हुआ है। यही नहीं सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है।
पहले तो बहुत मेहरबान रहे, अब पट्टा क्यों खत्म कर रहे?
जस्टिस नाथ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप पहले तो बहुत मेहरबान रहे हैं। पहले आपने 6261 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया। दोबारा आने और जमीन पट्टे पर दी। अब रातों-रात चाहते हैं कि पट्टा खत्म हो जाए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि जमीन पर बिना मंजूरी के 30 से अधिक इमारतें बना ली गई हैं।
आवंटन रद्द करने की मांग
वहीं ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जमीन आश्रम उससे जुड़ी सामाजिक गतिविधियों और एक स्कूल के लिए दी गई थी। 1960 में चैरिटेबल ट्रस्ट को छह हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन दी गई थी। पट्टे की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अब सरकार की ओर से जमीन के इन टुकड़ों को गलत और गैर-कानूनी ढंग से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आवंटन रद्द करने की मांग की जा रही है।
तोड़-फोड़ की कार्रवाई ना की जाए
फिर सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि संपत्ति पर किसी भी तरह की तोड़-फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाए। मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को भरोसा दिलाया कि वह अपना वचन दे रहे हैं कि 4 मई को अगली सुनवाई की तारीख तक एक भी ईंट नहीं तोड़ी जाएगी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमीन पर कब्जे के खिलाफ ट्रस्ट की ओर से दायर अपीलें खारिज कर दी थीं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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