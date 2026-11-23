गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी की उम्रकैद की सजा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गोधरा ट्रेन कांड के दोषी को बड़ी राहत देते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी। दोषी 18 साल से जेल में बंद है। दोषी को मेडिकल आधार पर यह राहत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने दोषी की मेडिकल स्थिति को देखते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित करने का आदेश दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि याचिका मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर दायर की गई थी। दोषी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि वह पिछले 18 वर्षों से जेल में है। 2022 में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अग्निकांड में 59 कार सेवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी, ये सभी अयोध्या से लौट रहे थे।
सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील स्वाति घिल्डियाल ने कहा कि यदि अदालत दोषी की चिकित्सा स्थिति के आधार पर राहत देने पर विचार कर रही है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, राहत को केवल चिकित्सा आधार तक सीमित रख सकते हैं।
अदालत ने क्या फैसला सुनाया
बार एंड बेंच में छपी खबर के मुताबिक, पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से अपील मुख्य रूप से चिकित्सा आधार पर दायर किया गया है। राज्य की ओर से पेश वकील ने भी दोषी के वरिष्ठ वकील द्वारा बताई गई स्वास्थ्य स्थिति को तथ्यात्मक रूप से सही माना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत चिकित्सा आधार पर दोषी की सजा निलंबित करने के पक्ष में फैसला सुनाती है।
राज्य सरकार की वकील ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है और वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हैं। यह भी कहा कि दोषियों की अपील पर पहले कई दिनों तक विस्तार से सुनवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
ट्रेन अग्निकांड में 59 लोग जिंदा जल गए थे
गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना 27 फरवरी 2002 की सुबह गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में आग लगने से अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। गोधरा में हुए हमले की वजह से कुछ सबसे बुरे दंगे हुए, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे।
अग्निकांड मामले में विशेष एसआईटी अदालत ने मार्च 2011 में कुल 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 20 लोगों को उम्रकैद की सजा मिली थी। अदालत ने मामले में 63 आरोपियों को बरी भी किया था।
बिलकिस बानो मामले में भी दो दोषियों को मिली थी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 28 अक्टूबर को गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।
गौरतलब है कि फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। वह दंगों से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रही थीं। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मोरधिया और जोशी उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिनकी सजा में छूट के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने 2024 में रद्द कर दिया था।
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