विवादों से बाहर निकला वंतारा प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दी क्लीन चिट, जानिए 3 बड़े कारण

Hindustan Hindi News
रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर में करीब 3 हजार एकड़ में फैले ‘वंतारा’ को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अदालत ने पाया कि यहां कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने जोर देकर कहा कि वह गुजरात के जामनगर स्थित इस बचाव पार्क के बारे में बदनाम करने वाली खबरों की परमीशन नहीं देगा।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जामनगरTue, 16 Sep 2025 04:06 PM
रिलायंस फाउंडेशन की पशु बचाव और पुनर्वास पहल (वंतारा) कई संकटों का सामना कर रही थी। फिलहाल उसे राहत मिलती दिख रही है। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर में करीब 3 हजार एकड़ में फैले ‘वंतारा’ को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अदालत ने पाया कि यहां कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने जोर देकर कहा कि वह गुजरात के जामनगर स्थित इस बचाव पार्क के बारे में बदनाम करने वाली खबरों की परमीशन नहीं देगा।

वंतारा प्रोजेक्ट पर लगे थे कई आरोप

वंतारा प्रोजेक्ट पर कई आरोप लगे थे। पहला, वित्तीय अनियमितताओं होना। दूसरा, पशुओं की तस्करी के आरोप, पशुओं को अवैध तरीके से खरीदना। तीसरा, पशुओं के साथ गलत व्यवहार करना। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT की "विस्तृत जाँच" में कानून का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है। रिलायंस के स्वामित्व वाली वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के 3 कारण हैं। इन्हें आगे पढ़िए।

क्लीन चिट मिलने के 3 बड़े कारण

पहला, एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है जीवों को खरीदने और यहां लाने में किसी भी तरह का कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने पाया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, चिड़ियाघर से जुड़े नियमों, CZA (केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण) से जुड़े दिशानिर्देश, सीमा शुल्क अधिनियम, FEMA, PMLA या CITES का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

दूसरा, जांच के लिए गठित चार सदस्यीय SIT टीम ने पशुओं की देखभाल और सुविधाओं से जुड़ी चीजों में भी बेहतरी पाई। पशुओं के लिए बनाए गए ढांचे निर्धारित मानकों से बेहतर पाए गए। मृत्यु दर भी वैश्विक प्राणी विज्ञान औसत के अनुसार पाई गई।वास्तव में, वंतारा को ग्लोबल ह्यूमेन सर्टिफाइड सील ऑफ अप्रूवल से सम्मानित किया गया है।

तीसरा, वंतारा में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। कार्बन क्रेडिट, जल संसाधनों के दुरुपयोग या मनी लॉन्ड्रिंग के दावे SIT द्वारा निराधार पाए गए। तस्करी के संबंध या अवैध धन प्रवाह का भी पता नहीं चला।

क्या है वंतारा प्रोजेक्ट?

वंतारा प्रोजेक्ट को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी देखते हैं। यह रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर में 3000 एकड़ में फैला हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े पशु बचाव और पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है। यहां 200 से ज्यादा हाथियों, बाघ, शेर, जैगुआर और तेंदुओं सहित 300 से ज़्यादा बड़ी बिल्लियों और 300 से ज़्यादा हिरणों और हिरणों का घर है।

