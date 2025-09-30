इंस्टाग्राम पर सुसाइड वाला रील बनाना चाहते थे, तीन दोस्तों की एक साथ सच में चली गई जान

तीन दोस्त मजाक-मजाक में सुसाइड वाला रील बनाना चाह रहे थे, लेकिन सच में तीनों की एक साथ जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या यह सिर्फ स्टंट था, सुसाइड।

इंस्टाग्राम पर धमाकेदार रील बनाने के चक्कर में तीन दोस्तों की जान ले गई। घटना अहमदाबाद के नारदिपुर गांव में शनिवार रात में घटी। झील के किनारे इंस्टाग्राम के लिए एक सुसाइड स्टंट करते समय तीनों डूब गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि यह सिर्फ स्टंट था या सच में आत्महत्या की कोशिश थी।

सोशल मीडिया पर स्टंट करने की कोशिश तीन युवकों की जान ले गई। कलोल तालुका के नारदिपुर गांव में इंस्टाग्राम रील बनाने के दौरान झील में डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान धैर्य श्रीमाली (21), कौशिक माहेरिया (23) और अशोक वाघेला (39) के रूप में हुई है। तीनों नारदिपुर गांव के ही रहने वाले थे।

वीडियो में जान देने की बात कर रहे थे लड़के धैर्य के बड़े भाई यश श्रीमाली ने पुलिस को बताया कि वह गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम में गया था। रात करीब साढ़े 10 बजे एक पड़ोसी ने उन्हें धैर्य और उसके दोस्तों द्वारा अपलोड की गई इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बताया। वीडियो में तीनों युवक अपनी जान देने की बात कर रहे थे। यश तुरंत नारदिपुर पहुंचा तो झील किनारे उन्हें मोबाइल फोन, चप्पल, पर्स, चाबी और एक बाइक मिली। इसके बाद स्थानीय तैराकों को बुलाकर खोज शुरू की गई और काफी मशक्कत के बाद तीनों के शव झील से बरामद किए गए।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का वीडियो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों युवक इंस्टाग्राम के लिए आत्महत्या का वीडियो बना रहे थे। उनके मोबाइल से मिला वीडियो दिखाता है कि वे हाथ पकड़कर झील में कूदे। पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया है और परिजनों व दोस्तों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।