गुजरात के स्कूल में नाबालिग ने की थी जूनियर की हत्या, अब हुई उम्रकैद की सजा; बालिग की तरह चला ट्रायल

संक्षेप:

गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी ने पूरी योजना बनाकर इस अपराध को अंजाम दिया था। वह अपने साथ चाकू और मिर्च पाउडर लेकर आया था, जिससे उसकी मानसिक परिपक्वता और अपराध को अंजाम देने की क्षमता स्पष्ट होती है।

Feb 06, 2026 10:58 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, वडोदरा, गुजरात
गुजरात के वडोदरा शहर की विशेष बाल अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्कूल में अपने जूनियर की हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने इस वारदात को साल 2018 में उस वक्त अंजाम दिया था, जब उसकी उम्र 16 साल और 6 महीने थी। इस दौरान उसने दो दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन लेने वाले दसवीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को बालिग मानकर ट्रायल चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि आरोपी अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर अपने काम के नतीजों को समझता था।

आरोपी ने बताई वारदात की हैरान करने वाली वजह

वारदात की जो वजह सामने आई थी वह भी काफी हैरान करने वाली थी, दरअसल स्कूल के एक शिक्षक ने आरोपी छात्र को दो दिन पहले डांटा था, इसी का बदला लेने के लिए उसने स्कूल को बंद करवाने की साजिश रची और जूनियर छात्र को निशाना बनाकर उसकी जान ले ली। जबकि उससे आरोपी की किसी तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी।

वॉशरूम में खून से लथपथ हालत में मिला था देव

यह वारदात वडोदरा के बारणपुरा इलाके में स्थित स्कूल में हुई थी। इस दौरान आरोपी ने स्कूल के वॉशरूम में जूनियर छात्र देव ताडवी के सिर और सीने पर चाकू से कई वार कर उसकी जान ले ली थी। चीख-पुकार की आवाज सुनकर जब स्कूल का स्टाफ वॉशरूम में पहुंचा, तो उसने देव ताडवी को खून से लथपथ हालत में पाया, वहीं आरोपी हाथ में चाकू लेकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट की जज शकुंतला सोलंकी की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों और विशेषज्ञों सहित 20 गवाहों तथा 42 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले सुधार गृह में रखा गया था, लेकिन साल 2023 में 21 साल का होने के बाद उसे वडोदरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।

‘आरोपी चाकू और मिर्च पाउडर साथ लाया था’

गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी ने पूरी योजना बनाकर इस अपराध को अंजाम दिया था। वह अपने साथ चाकू और मिर्च पाउडर लेकर आया था, जिससे उसकी मानसिक परिपक्वता और अपराध को अंजाम देने की क्षमता दिखती है। साथ ही अदालत ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) ने पहले ही यह फैसला ले लिया था कि आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी हरकतों के परिणामों को समझने के काबिल था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

