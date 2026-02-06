गुजरात के स्कूल में नाबालिग ने की थी जूनियर की हत्या, अब हुई उम्रकैद की सजा; बालिग की तरह चला ट्रायल
गुजरात के वडोदरा शहर की विशेष बाल अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्कूल में अपने जूनियर की हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने इस वारदात को साल 2018 में उस वक्त अंजाम दिया था, जब उसकी उम्र 16 साल और 6 महीने थी। इस दौरान उसने दो दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन लेने वाले दसवीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को बालिग मानकर ट्रायल चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि आरोपी अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर अपने काम के नतीजों को समझता था।
आरोपी ने बताई वारदात की हैरान करने वाली वजह
वारदात की जो वजह सामने आई थी वह भी काफी हैरान करने वाली थी, दरअसल स्कूल के एक शिक्षक ने आरोपी छात्र को दो दिन पहले डांटा था, इसी का बदला लेने के लिए उसने स्कूल को बंद करवाने की साजिश रची और जूनियर छात्र को निशाना बनाकर उसकी जान ले ली। जबकि उससे आरोपी की किसी तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी।
वॉशरूम में खून से लथपथ हालत में मिला था देव
यह वारदात वडोदरा के बारणपुरा इलाके में स्थित स्कूल में हुई थी। इस दौरान आरोपी ने स्कूल के वॉशरूम में जूनियर छात्र देव ताडवी के सिर और सीने पर चाकू से कई वार कर उसकी जान ले ली थी। चीख-पुकार की आवाज सुनकर जब स्कूल का स्टाफ वॉशरूम में पहुंचा, तो उसने देव ताडवी को खून से लथपथ हालत में पाया, वहीं आरोपी हाथ में चाकू लेकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट की जज शकुंतला सोलंकी की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों और विशेषज्ञों सहित 20 गवाहों तथा 42 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले सुधार गृह में रखा गया था, लेकिन साल 2023 में 21 साल का होने के बाद उसे वडोदरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
‘आरोपी चाकू और मिर्च पाउडर साथ लाया था’
गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी ने पूरी योजना बनाकर इस अपराध को अंजाम दिया था। वह अपने साथ चाकू और मिर्च पाउडर लेकर आया था, जिससे उसकी मानसिक परिपक्वता और अपराध को अंजाम देने की क्षमता दिखती है। साथ ही अदालत ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) ने पहले ही यह फैसला ले लिया था कि आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी हरकतों के परिणामों को समझने के काबिल था।
