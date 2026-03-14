बोर्ड परीक्षा टालने के लिए 10वीं के छात्र ने भेजी बम की धमकी, वड़ोदरा में जांच में निकला चौंकाने वाला सच
गुजरात के वड़ोदरा में एक स्कूल को बम की धमकी मिलने के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए खुलासा कर दिया है। धमकी किसी और ने नहीं, बल्कि स्कूल के ही एक छात्र ने दी थी।
गुजरात के वड़ोदरा में बोर्ड परीक्षा के दबाव से बचने के लिए एक 10वीं कक्षा के छात्र ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। छात्र ने अपने ही स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भेज दी, ताकि चल रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं टाल दी जाएं। जांच में यह धमकी झूठी निकली और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी है।
क्या लिखा था मैसेज में
यह घटना 5 मार्च की है। तड़के करीब 3:43 बजे मकर्पुरा स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर-3 के गणित शिक्षक संतोषकुमार तिवारी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+1) से व्हाट्सऐप पर संदेश मिला। यह संदेश अरबी भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद था कि कल तुम्हारा स्कूल पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा, अल्लाह हू अकबर।
धमकी से फैल गई दहशत
सुबह करीब 8 बजे संदेश देखने के बाद शिक्षक ने तुरंत स्कूल के प्राचार्य जितेंद्रकुमार धाडोच और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। बम निरोधक दस्ते और पुलिस ने मकर्पुरा एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र को घेरकर स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला और परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की गईं, लेकिन इस अफवाह से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी दहशत फैल गई।
शुरुआती जांच के बाद 12 मार्च को मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 351(4) और 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66-C के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने किया खुलासा
वडोदरा साइबर क्राइम सेल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि धमकी देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी स्कूल का 10वीं का छात्र है। परीक्षा के दबाव से बचने के लिए उसने एक वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर यह संदेश भेजा था, ताकि स्कूल बंद हो जाए और परीक्षाएं टल जाएं।
पुलिस ने पुष्टि की है कि यह पूरी तरह शरारत के इरादे से किया गया फर्जी धमकी संदेश था। अब चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए पुलिस कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ उसके लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर भी जोर दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्हें भावनात्मक और मानसिक सहारा देना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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