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बोर्ड परीक्षा टालने के लिए 10वीं के छात्र ने भेजी बम की धमकी, वड़ोदरा में जांच में निकला चौंकाने वाला सच

Mar 14, 2026 09:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, वड़ोदरा
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गुजरात के वड़ोदरा में एक स्कूल को बम की धमकी मिलने के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए खुलासा कर दिया है। धमकी किसी और ने नहीं, बल्कि स्कूल के ही एक छात्र ने दी थी।

बोर्ड परीक्षा टालने के लिए 10वीं के छात्र ने भेजी बम की धमकी, वड़ोदरा में जांच में निकला चौंकाने वाला सच

गुजरात के वड़ोदरा में बोर्ड परीक्षा के दबाव से बचने के लिए एक 10वीं कक्षा के छात्र ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। छात्र ने अपने ही स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भेज दी, ताकि चल रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं टाल दी जाएं। जांच में यह धमकी झूठी निकली और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी है।

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क्या लिखा था मैसेज में

यह घटना 5 मार्च की है। तड़के करीब 3:43 बजे मकर्पुरा स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर-3 के गणित शिक्षक संतोषकुमार तिवारी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+1) से व्हाट्सऐप पर संदेश मिला। यह संदेश अरबी भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद था कि कल तुम्हारा स्कूल पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा, अल्लाह हू अकबर।

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धमकी से फैल गई दहशत

सुबह करीब 8 बजे संदेश देखने के बाद शिक्षक ने तुरंत स्कूल के प्राचार्य जितेंद्रकुमार धाडोच और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। बम निरोधक दस्ते और पुलिस ने मकर्पुरा एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र को घेरकर स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला और परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की गईं, लेकिन इस अफवाह से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी दहशत फैल गई।

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शुरुआती जांच के बाद 12 मार्च को मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 351(4) और 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66-C के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

पुलिस ने किया खुलासा

वडोदरा साइबर क्राइम सेल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि धमकी देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी स्कूल का 10वीं का छात्र है। परीक्षा के दबाव से बचने के लिए उसने एक वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर यह संदेश भेजा था, ताकि स्कूल बंद हो जाए और परीक्षाएं टल जाएं।

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पुलिस ने पुष्टि की है कि यह पूरी तरह शरारत के इरादे से किया गया फर्जी धमकी संदेश था। अब चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए पुलिस कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ उसके लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर भी जोर दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्हें भावनात्मक और मानसिक सहारा देना बेहद जरूरी है।

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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